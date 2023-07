Qué pasa con el dólar vino tras las nuevas medidas de Sergio Massa

El anuncio de que el dólar agro pasaría de $300 a $340 fruto del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ilusionó al sector exportador. Incluida la vitivinicultura que ha perdido por goleada durante la primera mitad del año en lo que a exportaciones respecta. Sin embargo, lo que al principio pareció una buena noticia, con el correr de las horas perdió intensidad.

Aunque no se da todo por perdido debido a que desde el sector se esperaba la letra chica o la reglamentación del decreto publicado, lo que estaba formalizado fue recibido casi con indiferencia por parte de bodegueros y viticultores. Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se prefirió esperar a mayores detalles antes de hacer declaraciones.

Se rumoreaba que el martes a la mañana habría una reunión en la Secretaría de Agricultura de la Nación a cargo de Juan José Bahillo, sin embargo, no hubo confirmaciones sobre eso, al menos hasta pasado el mediodía. El principal problema es que en lo publicado ayer no se flexibilizaron las pautas para acceder al dólar diferencial, que es lo complicó desde el principio a las bodegas.

A la espera de confirmaciones

Pese a que todos conceden que a partir del acuerdo con el FMI es importante el aumento del dólar vino y agro a $340 debido a que los $300 iniciales estaba a “pesitos” del dólar oficial, al tiempo que mantenía la brecha cambiaria, que es lo que más ha complicado a la vitivinicultura y a todas las economías regionales.

No obstante, voces del sector aseguraron que, así como está publicado, no veían grandes diferencias a lo que ya existía y estimaban que pocas o ninguna bodega más podría sumarse a este beneficio. Hasta ahora, se han inscripto unos 15 establecimientos, aunque no hay datos firmes de quiénes han podido operar bajo dicho sistema.

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) expresó que hasta el momento la única modificación era la suba del dólar vino hasta el 31 de agosto. “Lo demás sigue todo igual y será muy difícil que con estos tiempos se puede acceder”, expresó Ruggeri.

En una línea similar, el presidente de Bodegas de Argentina (BA), Walter Bressia, expresó que “como está ahora el decreto no solo no sirve sino que hasta lo empeora”. Es que pese a la mejora del tipo de cambio, con las actuales condiciones no hay casi tiempo para entrar el programa.

Lo que había sido una ilusión cuando se habló de un nuevo dólar vino, con el correr del día se desinfló. No obstante, tanto BA como Acovi acordaron con Coviar en que faltaban precisiones sobre la nueva implementación y no terminaban de perder las esperanzas. Algo que sí pasó luego del anuncio en abril de la existencia de un dólar diferencial para el vino.

Además de los tiempos de exportación propios del sector, el principal problema es que, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, se mantiene la obligación de adherir al programa Precios Justos. Era algo muy resistido por las bodegas debido a la dificultad de mantener un aumento menor al de la inflación en un contexto de pérdida de competitividad en los sectores interno y externo.