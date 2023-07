Sin paz: continúa la sangría en las reservas del Banco Central

El Banco Central culminó la jornada con un saldo negativo total de alrededor de US$ 197 millones por ventas netas de US$ 87 millones y 732 millones de yuanes.

De esta manera concluyó la semana con un rojo de US$ 223 millones y 1.379 millones de yuanes. Para lo que va del mes, la venta llegó a US$ 270 millones y 7.133 millones de yuanes, es decir, alrededor de US$ 1263 millones.

Los aportes del dólar agro llegaron a US$ 9,3 millones. En la semana totalizó US$ 61,6 millones, el monto semanal más bajo de julio.

Dólar mayorista cerró a $ 269,45 por unidad, $0,65 sobre el cierre de ayer, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 353,1 millones, en futuros MAE de US$ 103,5 millones y en el Rofex de US$ 882 millones.

Las reservas cayeron a US$ 25.498 millones al cierre del 20 de julio, lo que implica un descenso de más de US$ 19.000 millones desde los primeros días de enero.