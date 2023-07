El Banco Central compró dólares, pero sigue perdiendo reservas con la venta de yuanes

El Banco Central terminó la jornada en positivo con compras netas en el mercado por US$ 9 millones. No obstante, como viene sucediendo en las últimas jornadas, se desprendió de alrededor de 770 millones de yuanes, lo que al cambio, significan algo más de US$ 106 millones.

El resultado incluye la liquidación de algo menos de US$ 15,8 millones del agro por el dólar soja.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 263,2, con una suba de $ 0,7 y un volumen operado en el segmento de contado de US$ 271,7 millones y en el Rofex por US$ 346 millones

De esta forma, las reservas continúan en descenso y llegaron a US$ 26.548 millones totales en el cómputo del lunes 10 de julio, casi US$ 64 millones menos que el viernes anterior.