El Banco Central sigue en signo negativo y resigna US$ 62 millones

El Banco Central finalizó la rueda con un saldo vendedor por US$ 62 millones para atender las necesidades del mercado con el aporte de algo más de US$ 15 millones del dólar agro. Así, el rojo de junio superó los US$ 90 millones de ventas netas en el mercado.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 330,7 millones, en futuros MAE de US$ 90 millones y en el Rofex de US$ 651 millones.

En tanto, el dólar mayorista cerró a $ 244,05 por unidad, noventa y cinco centavos arriba del cierre de ayer.

Las reservas de la entidad monetaria sumaron al 7 de junio, según las cifras oficiales, de US$ 32.722 millones.