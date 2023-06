5 claves para entender la renuncia de Tina Turner a la ciudadanía estadounidense

Hoy, a través de esta columna, quiero felicitarla. Muchas veces traigo a colación a artistas, deportistas y celebrities por sus grandes carreras y sus pésimas decisiones a nivel patrimonial. No es el caso. La impresionante artista, que desarrolló sus éxitos durante los años 50, es uno de los pocos buenos ejemplos que nos presenta el mundo de la música. Tina Turner cuidó su patrimonio y lo hizo muy bien.

La pregunta de muchos al repasar la vida de Turner fue, ¿por qué se mudó a Suiza y, sobre todo, por qué renunció a su ciudadanía de origen? Ante esta consulta que me ha llegado por distintas vías, los invito a hacer un repaso:

En 1995, Tina Turner decide mudarse a Suiza, tras casarse con su entonces novio, el productor de música alemán Erwin Bach, quien es ciudadano suizo.

decide mudarse a Suiza, tras casarse con su entonces novio, el productor de música alemán Erwin Bach, quien es ciudadano suizo. En distintas ocasiones, la artista dijo haberse enamorado de Suiza en la década de 1970, cuando lo visitó por primera vez. Años más tarde, eligió ese país para vivir su vejez, acompañada por sus seres queridos.

Sin embargo, muchos se preguntan por la renuncia que hizo a la ciudadanía estadounidense. En 2013, ya radicada en Suiza, Tina tomó la decisión de renunciar a su ciudadanía de origen. Casualmente -o no- la cantante tomó esta decisión tres años después de la aprobación de la ley norteamericana Foreign Account Tax Compliance Act, más conocida como “FACTA”, y un año antes de su entrada en vigor.

Más allá de que durante mucho tiempo la cantante dijo que la razón principal por la que renunció a la ciudadanía norteamericana fue que quería "cerrar ese capítulo" de su vida y convertirse en ciudadana suiza para, de esa manera, sentirse más conectada a su esposo, en una entrevista con la revista alemana Blick en 2013, Turner reconoció que estaba cansada de los impuestos en Estados Unidos. También dijo valorar la privacidad que sentía en Suiza.

Lo concreto, independientemente de los sentimientos que seguramente hubiera en el medio -de los que nadie duda- es que esta estrategia de planificación tributaria fue fundamental para que la reina del rock and roll pudiera acumular una riqueza de US$ 250 millones.

Para quienes no están familiarizados con FATCA

Esta ley fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y firmada por el presidente Barack Obama en marzo de 2010. Su principal objetivo fue identificar cuentas bancarias y de inversión pertenecientes a pagadores de impuestos estadounidenses abiertas fuera de los Estados Unidos.

Dado que Estados Unidos es el único país del mundo que basa su sistema tributario en la nacionalidad, y no en la residencia, una vez identificadas dichas cuentas, sus titulares debían tributar en Estados Unidos, vivieran o no allí e independientemente de si tales ingresos tuvieran, o no, “fuente americana”.

Así las cosas, el número de expatriados estadounidenses que renunciaron a su ciudadanía se disparó precisamente entre 2013 y 2014: mientras en 2008 sólo 213 personas renunciaron a su ciudadanía según los datos del Servicio de Impuestos y el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos, en 2013 fueron 2.996 y, un año más tarde, 3.415. Tina Turner: mis felicitaciones.

Tina Turner fue, sin lugar a duda, una auténtica estrella.

Una carrera llena de éxitos, una historia de amor que la motivó a tomar grandes decisiones y una planificación patrimonial admirable. Tina Turner fue, sin lugar a duda, una auténtica estrella en todas las canchas y uno de los pocos buenos ejemplos que nos regala el mundo de la música en materia de planificación patrimonial.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.

