El Banco Central culminó el mes de junio con algo de alivio

El Banco Central terminó la última rueda de la semana y del mes con un saldo favorables de US$ 28,5 millones en el mercado y culminó la semana con un rojo de US$ 126 millones y en todo junio de US$ 671 millones.

El dólar soja III aportó en la jornada US$ 14,65 millones y en todo el mes la suma de dólares recaudados por economías regionales sumaron US$ 73,5 millones.

El dólar mayorista cerró a $ 256,70 por unidad, cincuenta centavos arriba del cierre de ayer. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 318,6 millones, en futuros MAE de US$ 314,7 millones y en el Rofex de US$ 2.432 millones. De esta forma, en el mes de junio subió 7,18% y en el año acumuló una suba del 44,9%, algo por debajo de la inflación que hasta mayo fue de 42,2%, pero que este mes sumará alrededor de 7 puntos más, según las estimaciones.

Las reservas del BCRA, en tanto, se posicionaron al 29 de junio en US$ 30.784 millones, casi US$ 14.000 menos que los US$ 44.608 millones que ostentaba el 2 de enero de 2023.