El Gobierno habilitó la apertura de cuentas bancarias en yuanes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó hoy al yuan renminbi (RMB) como moneda admitida de captación de depósitos en las cajas de ahorros y cuentas corrientes.



"Las entidades financieras estarán así habilitadas a la apertura de cuentas bancarias nominadas en yuanes renminbi", informó la autoridad monetaria en un comunicado.



La medida es complementaria a la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que habilitó la negociación de valores negociables en yuanes RMB, y de operaciones en el mercado de futuros.



El BCRA aseguró estar comprometido a promover la incorporación del yuan en el mercado financiero argentino, a través del uso del swap de monedas con China, que hace menos de un mes se amplió a 70.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$ 10.000 millones, para proveer liquidez a operaciones en el mercado de futuros y de spot (compra al contado).



El objetivo del Banco Central es difundir el pago de importaciones con yuanes, para simplificar la operatoria y reducir el costo financiero de las empresas argentinas que importen productos desde China, al eliminar la intermediación con otras monedas como el dólar.



En ese sentido, la difusión de un mercado en yuanes permitiría a las empresas que tienen aprobado el acceso al mercado de cambios pagar una importación a 30, 90, 180 días y poder cubrirse con un contrato a futuro en esa moneda, con vencimiento en el plazo de su pago.



De esta forma, el yuan pasaría a tener los mismos mecanismos de cobertura que hoy tiene el dólar.



El swap de monedas con China está vigente por 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, aunque la Argentina tiene libre disponibilidad por hasta 70.000 millones de yuanes (cerca de US$ 10.000 millones) habilitados para el pago de operaciones comerciales y para intervención en el mercado cambiario.



En 2022, China fue el principal origen de importaciones de la Argentina, por US$ 17.500 millones en bienes y servicios importados, y el segundo en exportaciones argentinas, por unos US$ 8.000 millones.



En octubre de 2020 comenzó a operar en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) una rueda de yuanes, y ya se habían hecho operaciones por el equivalente a unos 2.300 millones de yuanes hasta principios de mayo, informó el BCRA.



El tipo de cambio de yuan contra peso surge de la división entre el tipo de cambio del dólar estadounidense en el mercado mayorista local ($256,20) y la cotización del yuan en dólares (7,25 yuanes por dólar) en el mercado internacional, por lo que el precio del yuan en pesos hoy sería de $ 35,33.