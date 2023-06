Martín Mura: "Argentina tiene que bajar impuestos, sacarle la pata de encima al sector productivo"

Esta semana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una baja del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) para varias actividades, y con ello posicionó al distrito como uno de los pocos que hasta el momento está bajando la carga impositiva en lugar de subirla, alcanzando a varias actividades económicas, en especial en los primeros eslabones de la cadena de producción.

Ya se presentó el proyecto a la Legislatura y se estima que la medida entrará en vigencia a partir del 1 de julio. El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, dio detalles de cómo hizo el distrito para ordenar las cuentas y poder avanzar con la rebaja anunciada.

En diálogo exclusivo con MDZ el funcionario consideró que la Cuidad tiene un bajo nivel de endeudamiento, lo que abre la posibilidad de tomar financiamiento a baja tasa para obras de infraestructura y precisó cómo sigue la pulseada con la Nación por los fondos de coparticipación que le quitó y que la Corte Suprema de Justicia ordenó restituirle.

- Tras el anuncio del jefe de Gobierno ya se presentó el proyecto en la Legislatura. ¿Qué pasos siguen a partir de ahora?

- El proyecto se presentó el miércoles después del anuncio y para nosotros es muy importante porque es el final que estábamos esperando para un proceso que arrancó hace muchos años, que tiene que ver con poner en equilibrio la Ciudad. Ya en 2022 logramos tener superávit financiero y en 2023 también. Vamos a tener un superávit financiero que nos permite tomar esta medida de reducción de impuestos del sector productivo, de empezar a sacarle la pata de encima al sector productivo y que sea el sector productivo el que genere empleo y desarrollo. Es lo que estábamos buscando hace mucho tiempo.

- ¿Las alícuotas de Ingresos Brutos están por debajo del promedio nacional?

- Sí, hay que hacer un poquito memoria. En 2007 se firmó el Consenso Fiscal que establecía topes, establecía todo un sistema de bajas durante cinco años y decía cuánto era el máximo que podía tener por categoría. Nosotros ya estábamos bajando ese tope, para el sector primario era de 0,75%, para la industria del 1,5% y para la construcción del 2,5%. Lo que estamos haciendo ahora es un paso más en ese Consenso Fiscal, que fue suspendido por el Gobierno nacional. Estamos pasando al sector agropecuario de 0,75% a estar exento, a la industria de 1,5% a 1% y a la construcción de 2,5% a 2%. Con estas alícuotas en esas actividades pasamos a ser la provincia con las tasas más baja de la Argentina.

- ¿Está previsto incorporar, por ejemplo, al comercio u otras actividades a la baja de Ingresos Brutos?

- Ingresos Brutos es un impuesto que tiene cierta complejidad, es un impuesto que va en cascada, en cada una de las actividades y en cada eslabón de la cadena productiva. Entonces, el Consenso Fiscal que se había firmado en aquel momento lleva un esquema de en cinco años eliminar ingresos brutos en toda la cadena, es decir, en el sector agropecuario y en el sector industrial. En ese momento uno podía tomar la decisión, ya pasados esos cinco años, de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos y de seguir con un impuesto a la venta final, como tienen muchos países. Es un impuesto mucho menos regresivo y menos nocivo para la producción o para agregar valor. Lo primero que hay que hacer es sacar Ingresos Brutos de toda la cadena, que es lo que estamos haciendo. Es el camino que volvimos a retomar, para dejar la parte de comercio minorista para que después eso se pase a un impuesto a la venta final.

- Ingresos Brutos es lo que los economistas llaman un impuesto distorsivo, que va gravando cada eslabón de la cadena de producción.

- Exactamente. Justamente, antes del anuncio, hablábamos con la UIA y nos comentaban que por ejemplo, en una galletita de agua, el 9% del valor es por el cobro de Ingresos Brutos en las distintas etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los llevemos a cero, va a haber un 10% de ese costo que se va a reducir. No se sabe si ese 9% se va a trasladar todo a precio. La verdad que va a ser una decisión de cada una de las cadenas productivas, pero seguramente se va a generar una baja de precio, o una mayor rentabilidad y una reinversión por parte de la empresa.

Esto significa que la reinversión genera empleo y el otro punto muy importante es que nos hace más competitivos en el mundo. Cuando intentemos exportar esa galletita, va a valer 9% menos de lo que vale ahora producirla, con lo cual vamos a ser más competitivos a nivel de exportaciones. Lo que necesitamos en Argentina es aumentar, duplicar las exportaciones en un tiempo no muy largo.

- Un punto que todavía genera alguna confusión es cómo va a ser lo de los convenios multilaterales. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Va a bajar sólo la parte que le corresponde a la Ciudad?

- Exactamente. Este anuncio va a impactar en 32.000 empresas industriales, que tributan en la Ciudad de Buenos Aires, de ellas casi 28.000 que también tributan en otras provincias de la Argentina. Antes pagaban e1,5%, ahora van a pagar el 1% por la parte de la Cuidad. En el convenio multilateral, cuando se distribuye el impuesto de cada una de las compañías, por la parte que se liquida en la Ciudad de Buenos Aires van a pagar solo el uno. En el resto de las provincias van a otras alícuotas. Martín Mura insistió en la oportunidad que se le abrió a la Ciudad a partir de cuentas equilibradas y bajo endeudamiento.

- ¿La baja de IIBB es un incentivo para que las empresas se radiquen en la Ciudad y no en otras provincias?

- Puede ser que eso suceda. Lo que espero es que esto sea un primer paso hacia donde tiene que ir la Argentina. En algún momento fue parte de un consenso fiscal que firmamos prácticamente todas las provincias, salvo San Luis. En aquel momento el resto de las provincias estábamos de acuerdo en que éste era el camino y creo que pasado el periodo electoral, ya con Horacio en la Presidencia, deberíamos retomar ese camino.

Argentina tiene que volver a bajar impuestos, hay que sacarle la pata de encima al sector productivo. Argentina tiene que volver a exportar. Esto más que un incentivo a si las compañías están en la Ciudad de Buenos Aires o no, debería ser un incentivo a que todas las provincias bajen impuestos.

- ¿Cuál es el nivel de deuda que tiene la Ciudad para los próximos años?

- Es un punto muy importante, porque la Ciudad, aparte de hacer un trabajo muy fuerte con el gasto para para llegar a la sustentabilidad fiscal, una parte importante de eso tuvo que ver con la administración de la deuda. La Ciudad de Buenos Aires va a terminar el año 2023 con el porcentaje de deuda sobre ingresos más bajos de los últimos diez años. Vamos a tener un ratio de deuda ingresos en el orden del 19%, es decir, un poquito más de dos meses de recaudación para pagar la deuda que la Ciudad tiene en los próximos 20 años, un ratio que pone a la ciudad en una posición súper competitiva para cuando la Argentina se reinserte en el mundo, poder conseguir financiamiento para poder hacer obras grandes que requieren de financiamiento, una línea de subte, un viaducto, sea infraestructura importante que requiere sí o sí el financiamiento, porque no se pueden pagar con el gasto corriente. Reducir la deuda es lo que justamente nos pone en una condición de poder tomar este tipo de decisiones.

- Otro de los puntos en agenda es cómo será la devolución del Impuesto a los Sellos por compras con tarjeta. ¿Cuándo lo va a recibir la gente?

- El impuesto se cobró desde el 22 de diciembre y se derogó el 10 de marzo y a partir de ahí no se cobra más. Esa plata se empieza a devolver con los resúmenes de las tarjetas de crédito que van a suceder durante el mes de junio.

- ¿O sea que desde este mismo mes ya se va a recibir el reintegro en los resúmenes?

- Así es, van a recibir todo el crédito junto. Obviamente, dependiendo de cuánto uno haya consumido, ése va a ser el monto. Es durante el mes de junio, eso es seguro. La Ciudad de Buenos Aires consiguió un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia por la quita de fondos de coparticipación, pero aún no logró que la Nación transfiera lo que le corresponde.

- ¿En qué punto está el tema de la coparticipación, un conflicto que todavía está abierto con la Nación?

- La Corte falló el 21 de diciembre, sacó una medida cautelar diciendo que a partir del día posterior la Ciudad en vez del 1,40% de coparticipación tenía que recibir 2,95%. El Gobierno, insólitamente, decidió no cumplir con ese fallo. Nosotros hicimos todas las presentaciones en la Corte para que se traben todas las medidas necesarias para que se cumpla. Es decir, que embargue cuentas o que tome todas las medidas necesarias. También el Gobierno de la ciudad inició las actuaciones penales por la responsabilidad de los funcionarios de no cumplir con este fallo. Estamos a la espera de que la Corte resuelva estos pedidos. Mientras tanto, y casi diría, paradójicamente, estamos peor que antes del fallo, porque justamente antes del fallo la ciudad recibía todos los meses una transferencia que representaba una parte ínfima del costo de la policía que nos habían transferido. Pero por lo menos todos los meses recibíamos esa transferencia.

- ¿Eso ahora no pasa?

- Hoy no estamos recibiendo ni el fallo, ni la transferencia. Hoy la Ciudad está en una situación peor que antes del fallo de la Corte. Nación no está haciendo absolutamente nada, nos sigue transfiriendo el 1,40% pero la verdad es que el fallo dice que hay que elevar el índice de coparticipación y eso sale de la masa coparticipable, está muy claro.

- ¿Qué pasa si la Nación sigue sin girar esos fondos?

- Esperemos que eso suceda rápidamente. También es importante recordar que en el proyecto de ley que enviamos pusimos en la ley que cuando eso se cumpla, lleguemos a eliminar o a bajar los impuestos que habíamos tenido que poner en aquel momento. Cuando nos quitaron la coparticipación pusimos el impuesto a los Sellos, con el fallo de la Corte ya lo eliminamos y prevemos devolver la parte de las leyes del impuesto a los instrumentos financieros. En el proyecto de ley que enviamos a la Legislatura incluimos que ni bien se haga efectiva, si se cumple con el fallo, automáticamente la alícuota pasará del 8% al 2% para la proporción de lo que nos devolvieran con la cautelar. Para nosotros es importante que eso suceda, porque esta reducción ayuda a los sectores productivos, porque abarata el costo de financiamiento.