Tras el nuevo aumento de la nafta, una por una las promos que podés usar para ahorrar

El nuevo aumento del 4,5% en los combustibles dentro del programa Precios Justos llevó la nafta súper a unos $196 y la infinia más de $251. Éstos son los valores que rigen en las estaciones de servicio del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), pero hay que tener en cuenta que hay variaciones importantes entre las provincias, encontrándose valores mucho más elevados que los del AMBA.

Pese a ello, las subas en combustibles son inferiores a las del resto de los precios que aumentaron en mayo 7,8% en promedio. En parte, esto es porque los precios hoy están regulados por el Gobierno, a partir de una acuerdo con las refinadoras -YPF, Shell (Raízen), Axion (PAE) y Puma (Trafigura)- , mientras que la suba trimestral de los impuestos al Combustible Líquido (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) se vienen demorando desde el último trimestre de 2021, para que no impacte en la inflación.

Así, aunque se trata de un impacto importante en la economía familiar y general, desde la cámara que nuclea a las estaciones de servicio advirtieron que el incremento debería ser mayor, debido a los costos operativos que tienen y excede al combustible en sí. Con relación a los precios, con la nueva actualización, el gasoil común quedó en unos $210 por litro y el premium cerca de los $287 por litro.

Si bien muchos acostumbran a poner nafta a partir de los pesos y no de los litros, como cargar $4000, por ejemplo, es claro que ese dinero rinde cada vez menos. Por este motivo, más personas buscan ahorrar y sumarse a las promociones, descuentos, reintegros o adicionales que ofrecen tanto las marcas de combustible, como los bancos, billeteras electrónicas y clubes de beneficios.

Reintegros, aplicaciones y billeteras

La primera recomendación es chequear con la propia tarjeta del banco cuáles son las promociones en danza, ya que muchas veces los usuarios desconocen su existencia. En la actualidad, y aunque seguramente haya prórroga, la mayoría de los descuentos están vigentes hasta el 30 de junio, por lo que es preciso corroborar su continuidad.

Muchos reintegros funcionan con las aplicaciones.

La promoción más popular es la que brinda YPF a través de su aplicación Serviclub, los martes y sábado. De hecho, esos días hay que ir con tiempo para esperar en la fila en el surtidor de nafta. El beneficio funciona como un reintegro del 10% para nafta Infinia e Infinia Diésel, con un tope de $600 por semana y, para acceder, hay que descargar la aplicación (app YPF), que funciona como una billetera virtual.

El modo de pago es a través del escaneo de un código QR y esta aplicación también realiza una devolución del 12% si se cuenta con dinero en la cuenta y hasta $700 por semana. Serviclub también ofrece un 5% más de descuento a los socios del Automóvil Club Argentino (ACA), además de descuentos en lubricantes y en las tiendas Full.

Axion Energy, en tanto, tiene diversos beneficios en conjunto con tarjetas bancarias. Por el momento, todas están vigentes hasta el 30 de junio y ofrecen descuentos de entre 10% y 20% en la carga de combustibles. BBVA, Banco Nación, American Express, Mercado Pago con Mastercard, son algunas de ellas.

Es importante leer la letra chica de cada promoción, que muchas veces combina tarjetas y que, como en el caso de YPF, también funciona con reintegros y sus correspondientes topes, más que con descuentos propiamente dichos. Por caso, las tarjetas de BBVA ofrecen entre 10% y 20% de devolución los días miércoles con tope de devolución de $1200. La tarjeta de Banco Nación también puede utilizarse para estos reintegros que son del 10% los días viernes con topes de $1000.

La marca Shell tiene su propia tarjeta de beneficios que también funciona con la aplicación Shell Box. Aquí, es posible obtener un reintegro de hasta 10% los miércoles. El límite, en este caso es de $500 por carga.

Además de las específicas de los combustibles, hay que tener en cuenta que la aplicación Modo también ofrece promociones con distintos bancos como Supervielle, Santander y Nación, entre otros. En este contexto, hay quienes utilizan distintas tarjetas, aplicaciones o promos y las combinan durante la semana.

Estaciones en estado de alerta

El ritmo de ventas de combustibles venía en alza en medio de la caída del consumo en la Argentina debido a, entre otras cosas, las naftas siguen baratas en comparación con el resto de los precios de la economía. No obstante, según el último informe sobre petróleo de la fundación Ideal, esto se ha desacelerado en el comienzo de 2023.

En este contexto, desde Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (Cecha), consideraron que el programa de Precios Justos plantea un sendero de incrementos regulados, pero no alivia la situación de los estacioneros. En este punto, desde el sector se pone el acento en que el ajuste del 4,5% no equipara el índice de precios generales y no alcanza a cubrir los aumentos de sueldos acordados.

Según números de la organización proyectados a agosto de este año, el “descalce entre los ingresos contenidos y los egresos actualizados llevará a que la mitad de las estaciones de todo el país no alcance el punto de equilibrio hoy ubicado en 330.000 litros por mes”, alertó Cecha.

Por este motivo, el sector se declaró en estado de emergencia y advirtió que tomará medidas a su alcance para paliar la situación. Además, le pidió al Gobierno medidas concretas para cubrir los costos de la operación diaria y cumplir con los acuerdos paritarios así como garantizar el funcionamiento de las estaciones y los puestos de trabajo.