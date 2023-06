El Banco Central volvió a vender dólares: cuánto perdió en el mes

El Banco Central de la República Argentina volvió a la senda vendedora con un saldo negativo de US$ 97 millones. De esta forma, alternó día de compra y venta de divisas en el mes, con un total negativo en 15 días de US$ 157 millones.

Se registraron pagos por importación de energía por unos US$ 100 millones y con US$ 13,5 millones de ingresos por el dólar soja.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 429,9 millones, en futuros MAE de US$ 80,6 millones y en el Rofex de US$ 360 millones.

El tipo de cambio mayorista cerró a $ 247,95 / 248,35 por unidad, treinta y cinco centavos arriba del cierre de ayer y acumula una suba de $ 3,40 en la semana. El minorista cerró a US$ 258.

Las reservas del Banco Central, según datos del 14 de junio, son de US$ 32.335 millones.