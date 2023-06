El Banco Central sigue de racha positiva y suma reservas

El Banco Central terminó la primera rueda de junio con compras por US$ 54 millones, registrando el mejor registro para un inicio de mes del año en curso. La caja de la entidad contó con el aporte de las últimas liquidaciones del dólar soja, que culminó su operatoria el miércoles y que este jueves continuó con quienes inscribieron operaciones a último momento, por US$ 14,8 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 247,268 millones, en futuros de MAE US$ 81,5 millones y en el Rofex de US$ 493 millones.

El tipo de cambio mayorista acumula una suba de $ 4,50 en la semana y cotizó a $ 239,85 / 240,25 por unidad, $0,75 por arriba del cierre de ayer.

Las reservas totales del Banco Central cerraron el 31 de mayo, último día computado, en US$ 33.013 millones.