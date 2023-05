Sorpresa: Mercado Libre triplica ganancias con muchas novedades

Las ventas se incrementaron un 35% en relación al mismo período del año pasado, llegando a los US$ 3.000 millones. Y la ganancia neta se triplicó (+208%) hasta los US$ 201 millones, gracias a la mejora en los márgenes por un mejor control en los costos. Es sabido que Mercado Libre no es solo una compañía de e-commerce. De hecho, las ventas del sector Fintech crecieron un 40,1% hasta los US$ 1.400 millones. ¿Y las ventas del comercio electrónico? Fueron de US$ 1.700 millones, registrando una suba del 31,2%. Es el quinto trimestre consecutivo en que la compañía acumula ganancias. Recordemos que, en años anteriores, Mercado Libre perdía dinero.

Sus tres principales mercados crecieron a paso firme, con México avanzando un 62%, Argentina un 39% y Brasil un 26%. Además, con los 3,9 millones de nuevos usuarios, la base superó la marca de los 100 millones de usuarios activos. Es inevitable hablar de la novedad en Brasil, donde Mercado Libre ganó mucha participación en el mercado. ¿Qué sucedió? A comienzos de año, Americanas S.A, una enorme cadena brasileña, se declaró en quiebra por inconsistencias contables de más de USD 3.800M en su balance. Lógicamente, Mercado Libre pudo sacar provecho.

Reacción del mercado al balance: Ni bien salió el balance, el miércoles 3 de mayo después de que cerrara el mercado, la acción llegó a estar 6% arriba. Sin embargo, al día siguiente la euforia se apagó y cerró -5% la acción. Y el día viernes rebotó más de un 2%. Sin embargo, quedó debajo del precio pre- balance. Es un llamado de atención, ya que no hubo mucha fuerza compradora.

Veamos su gráfico:

Mercado Libre acumula una suba superior al 50% en lo que va del año. Claramente está en tendencia alcista. ¿Tiene riesgos? Claro que sí. Y más teniendo en cuenta la situación en los EEUU. La inflación, a pesar de que está bajando, sigue muy alta y el escenario recesivo es la principal preocupación. Lógicamente, si el mercado de los EEUU empieza a caer con fuerza, va a

arrastrar a Mercado Libre.

Por último, te invito a que descargues un informe que preparé con “7 Ideas de Inversión para el 2023”, un año sumamente desafiante. Descargalo haciendo click aqui.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.

* Miguel Boggiano es economista y CEO de Carta Financiera.