Cuántos dólares debe cada argentino y qué lugar ocupa en el ranking mundial

La consultora Janus Henderson presentó su informe Índice de Deuda Pública y dejó en claro que crece el endeudamiento publico a nivel global y que en la Argentina creció un 20% en el último año, a una velocidad muy alta.

Según marca el estudio, los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a un "doloroso" ajuste de cuentas, ya que la deuda récord y la alta tasa de interés prevén que los costos de endeudamiento se duplicarán en los próximos tres años.

La situación en la Argentina es particularmente difícil. Con una deuda pública que no está entre las más altas del mundo como porcentaje del PBI, pero que por las características de su economía, es muy onerosa. En 2022 la deuda pública alcanzó el 85% del PBI, aunque -señala el informe- se espera que baje al 75% para 2025.

La deuda soberana del país llegó a US$ 392.000 millones en 2022 y representa un costo de US$ 8.604 per cápita. Se espera que esta cifra crezca a US$ 8.878 en 2025.

El estudio marca que la deuda total en Argentina en 1995 ascendía a US$ 87.000 millones con una relación con el PBI de 31%, en 2019 pasó a 323.000 millones con un pico de porcentaje respecto al PBI de 90% y la proyección para 2025 es que subirá a US$ 411.000 millones, lo representará el 75% sobre PBI.

La región

Janus Henderson destaca que Brasil es el tercer país más endeudado de los mercados emergentes y el 11º del mundo. La deuda pública general de Brasil aumentó un 4,7% en 2022 hasta los US$ 1,40 billones, un aumento más lento que el global.

Los países de los Mercados Emergentes, en el global, aumentaron su deuda un 46% desde 2019 y ocuparon el segundo lugar, después de Estados Unidos.

En Colombia, la deuda soberana aumentó en 2022 un 11,8% interanual, alcanzando los US$ 199.000 millones, lo que supone un incremento más rápido en comparación con la media mundial. La relación deuda/PIB del país es del 68%.

En Chile, la deuda mantuvo su constante ascenso con una deuda de US$ 116.000 millones, lo que supone un aumento interanual del 13% (un incremento muy superior a la media mundial), y acumula una suba del 80% desde 2019.

La deuda per cápita en Chile es de US$ 5.919, en Colombia es US$ 3.830 y en México US$ 5.769.

"Desde la crisis financiera mundial, los gobiernos han pedido prestado con una libertad asombrosa. Los tipos de interés cercanos a cero y los enormes programas de expansión cuantitativa de los bancos centrales expandieron la deuda pública, pero los tenedores de bonos exigen ahora mayores rendimientos para compensar la inflación y los riesgos crecientes, y esto está creando una carga significativa y cada vez mayor para los contribuyentes. La transición hacia unas condiciones financieras más normales está resultando un proceso doloroso”, afirmó el Director Global de Renta Fija de Janus Henderson Jim Cielinski.

Un problema mundial con Estados Unidos a la cabeza

A finales de 2022, el valor total de la deuda pública mundial se disparó 7,6% en moneda constante, hasta alcanzar la cifra récord de US$ 66,2 billones, el doble que en 2011. En 2022, el Gobierno de Estados Unidos se endeudó más que todos los demás países juntos.

La deuda pública de Estados Unidos ascendió a US$ 24,86 billones en 2022, lo que supuso un aumento interanual del 11,5%. Su endeudamiento total supone más de un tercio del global y es casi tan grande como el de Japón, China, Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania juntos, que ocupan el segundo tercio. El total de los mercados emergentes deben algo más de US$ 14 billones, menos de un 60% de lo que debe Estados Unidos.

Los continuos déficits anuales significan que las deudas seguirán aumentando hasta alcanzar los US$ 77,2 billones en 2025. De esta manera se espera que la carga de la deuda mundial pasará del actual 78% del PBI al 79% del PBI en 2025.