Gaby Sabatini es la nueva cara de Renault

La automotriz Renault Argentina presentó a la extenista argentina, Gabriela Sabatini, como su nueva embajadora para la marca de autos eléctricos E-Tech en nuestro país.

"Nos enorgullece anunciar que Gabriela Sabatini será la nueva embajadora de la marca E-Tech de Renault Argentina. Más allá de su excepcional talento deportivo e integridad , que la convierte en un verdadero ícono del deporte nacional, Gabriela posee un talento natural que potencia todo lo que encara en la vida; ese espíritu es lo nos motivó a unir fuerzas, donde su compromiso con los valores humanos conecta con aquellos promovidos desde Renault", anunció Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina.

“La elección de Gabriela va en sintonía con la nueva estrategia global de la marca de potenciar la gama Renault E-Tech 100% eléctrica que pronto estará disponible en Argentina y que nos ayudará, sin lugar a duda, a seguir conectando la marca con la innovación y la tecnología para un mundo más sustentable. Esto representa nuestra visión a futuro y la transformación que el Grupo Renault encaró en los últimos años”, agregó el directivo.

La compañía automotriz francesa señaló que la elección de Gabriela Sabatini, considerara la mejor tenista argentina de todos los tiempos, se basó en dos pilares fundamentales: la movilidad sostenible y la responsabilidad social.

“Estoy muy entusiasmada y orgullosa de que Renault me haya convocado para que sea parte de esta revolución que como marca está encarando. Es un honor y, a la vez, una gran responsabilidad para mí representar a una marca tan importante y arraigada en el ADN de nuestro país”, señaló Gabriela Sabatini, en su rol como nueva embajadora E-Tech para Renault Argentina. “Con Renault nos une la misma ambición y valores. Juntos vamos a trabajar no solo en promover la movilidad sustentable, si no también, en impulsar el deporte y el tenis con la iniciativa social Give Me 5. Este es un proyecto que representa una causa que en lo personal me conmueve y motiva a acompañar este importante desafío”, agregó Sabatini.

La empresa se prepara para el lanzamiento de tres modelos que se verán próximamente en el mercado argentino: Megane E-Tech 100% eléctrico, el Kwid E-Tech 100% eléctrico y el Kangoo E-Tech 100% eléctrico.

Con su nueva filosofía “Car maker, Care makers”, Renault se orienta a la fabricación de vehículos, cuidando tanto a quienes los diseñan, los producen y quienes los conducen, tomando en cuenta el planeta donde circulan. Este propósito se traduce en tres grandes campos de acción: la seguridad, el ambiente y la inclusión. Es por ello, que junto con Gabriela Sabatini en su rol de embajadora buscará impulsar el proyecto GIVE ME 5 con el objetivo de cumplir el compromiso que asumió Renault a nivel global de impulsar el desarrollo del deporte.