El plan del Gobierno para que los usuarios paguen menos electricidad

La Secretaría de Energía lanzó un nuevo programa para impulsar el recambio a lámparas de bajo consumo en hogares de bajos ingresos y clubes de barrio, a través de la suscripción de convenios con provincias, municipios y comunas.



El Plan Iluminemos Argentina (Iluminar), creado a través de la Resolución 409/2023 publicada en el Boletín Oficial y de carácter permanente, buscará sustituir el uso de lámparas de alto consumo por otras de menor consumo y de mayor eficiencia energética, en hogares de bajos ingresos y en clubes de barrio y de pueblo.



Del mismo modo, acompañando al recambio de artefactos, tendrá como objetivo “concientizar sobre las ventajas derivadas del uso racional y eficiente de la energía eléctrica”.



No se trata de la primera iniciativa del Estado para recambiar lámparas por otras de menor consumo: en diciembre de 2007, además de declararse de interés y prioridad nacional la eficiencia energética, se creó el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree).



Ese programa, además de tener como objetivo reducir los niveles de consumo en los edificios de la Administración Pública Nacional, también buscaba concientizar a los usuarios presidenciales sobre los beneficios del uso eficiente de la electricidad, y comprendía la sustitución de lámparas incandescentes por otras de bajo consumo en todas las viviendas residenciales del país.



No obstante, este plan de recambio residencial fue derogado en julio de 2018 a través de la Resolución 14 del ex Ministerio de Energía, durante la gestión de Mauricio Macri, con el argumento de que el programa tenía “debilidades relacionadas al diseño de la implementación y control”, basado en un informa de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).



Además, en ese momento se señaló que el programa de recambio “no resultaba apropiado” a las políticas públicas que se estaban aplicando en ese momento.



Desde ese entonces, no hubo un plan de recambio de lamparitas con financiamiento del Estado Nacional en los hogares, más allá de iniciativas, como el Plan de Alumbrado Eficiente (PLAE), dirigido al recambio de luminarias en la vía pública por tecnología LED.



El nuevo plan anunciado hoy está dirigido con exclusividad a los usuarios de menores ingresos que se encuentran encuadrados dentro del Nivel 2 de segmentación de tarifas, al igual que los clubes de barrio y de pueblo inscriptos como asociaciones civiles sin fines de lucro en el registro nacional creado a tal fin.



La normativa designa a la Subsecretaría de Energía Eléctrica como autoridad de aplicación, la cual suscribirá convenios con provincias, municipios y comunas que presenten las solicitudes correspondientes; mientras que la Dirección de Energías Renovables de dicha subsecretaría será la unidad ejecutora.



Las jurisdicciones solicitantes deberán presentar las propuestas de recambio, costear los gastos de ejecución de obra y de contratación de personal, y rendir cuentas posteriormente sobre el cumplimiento de los objetivos.