El Banco Central arranca el mes en terreno negativo

El Banco Central terminó la primera rueda del mes con un saldo negativo de US$ 133 millones, manteniendo la tendencia de las últimas ruedas.

El resultado fue una combinación de necesidades del mercado y pagos por la compra de energía por US$ 102 millones. De esta forma, las reservas del Banco Central vuelven a la senda negativa luego de un pequeño superávit en el mes de abril de menos de $100 millones. Según los últimos datos de la entidad, al 26 de mayo, las reservas sumaban US$ 36.354 millones.

Las exportaciones de cereales y oleaginosas aportaron el viernes pasado US$ 133,605 millones, última ruda hábil del mes pasado.

En tanto, el dólar mayorista cerró en el rango de $ 224,25 a $ 224,65 por unidad, $ 1,97 arriba del cierre del viernes pasado, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 533,154 millones, en futuros MAE de US$ 146,010 millones y en el Rofex de US$ 387 millones.