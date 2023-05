El Banco Central compra más divisas y suma US$ 150 millones a la caja en el mes

El Banco Central culminó su segunda semana consecutiva sin perder divisas. De esta manera, logró revertir una tendencia negativa que arrastraba desde diciembre de 2022.

En la semana, la autoridad monetaria acumuló compras por US$ 302 millones y terminó con un positivo de US$ 151 millones de compras netas en el mercado para el mes de mayo.

En esta último día de la semana logró un saldo positivo de US$ 101 millones con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 310,8 millones, en futuros de MAE US$ 146,04 millones y en el Rofex de US$ 625 millones. Los ingresos del dólar soja III (programa de incremento exportador) totalizaron US$ 150,9 millones en la jornada y US$ 565,87 millones en lo que va del mes.

El dólar mayorista cerró a $ 232,35 / 232,75 por unidad, sesenta y cinco centavos arriba del cierre de ayer.

Las reservas del Banco Central, en tanto, cerraron el día 18 de mayo en 33.132 millones.