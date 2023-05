El Banco Central suma dólares y recorta el rojo del mes

El Banco Central terminó el día con compras por U$S 40 millones en el mercado y sumó la octava jornada con saldo positivo. De esta forma el rojo del mes cayó a US$ 51 millones, luego de iniciar el mes con pérdidas cercanas a los US$ 275 millones.

Durante la operatoria se registraron pagos por importación de energía por unos US$ 50 millones y el dólar soja aportó US$ 109,824 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 312,4 millones, en el de futuros MAE de US$ 7 millones y en el Rofex de US$ 377 millones.

En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 1,90. El dólar mayorista cerró a $ 230,70 / 231,10 por unidad, cuarenta centavos arriba del cierre de ayer.

El nivel de reservas netas del Banco Central llegó a US$ 33.477 millones, según el último dato del 15 de mayo.