En medio de la crisis, el Banco Central recupera fuerzas y compra US$ 103 millones

El Banco Central de la República Argentina completó la jornada con un saldo positivo de US$ 101 millones y completó una semana completa en modo comprador de divisas en el mercado cambiario.

El resultado del día significó la compra más elevada desde la registrada el 24 de abril pasado, en parte como consecuencia de la liquidación del dólar soja que aportó en el día US$ 95,8 millones, totalizando en la semana ingresos por US$ 445,04 millones y en el acumulado en esta tercera etapa US$ 2.476 millones.

De esta forma el rojo del mes del BCRA se redujo a US$ 151 millones de ventas netas.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 358,660 millones, en futuros MAE de US$ 6 millones y en el Rofex de US$ 828 millones. El dólar mayorista cerró entre $ 228,80 y 229,20 por unidad, veinte centavos arriba del cierre de ayer.

En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,95, lejos de los $ 3,57 de aumento registrado en la semana anterior.

Las reservas totales, en tanto, quedaron al 10 de mayo en US$ 33.723 milliones, casi U$S 11.000 millines menos que en enero de este año.