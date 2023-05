Apicultura: el abultado número de la cosecha 2023 en Mendoza

Según detallaron desde la cartera económica local, en promedio, se extrajeron 15 kilos por colmena. Si esta cifra la multiplicamos por el total de colmenas que arroja el mapa apícola georreferenciado de la provincia (111.012), se estaría hablando de un total de 1.665.180 kilogramos de miel.

La cifra se desprende de un informe elaborado por la Dirección de Ganadería de la Provincia al multiplicar el promedio de kilos extraídos por colmena y el total de colmenas existentes en el territorio local.

En este sentido, desde Ganadería señalaron que las cifras están dentro de los parámetros esperados: “Esta temporada ha mostrado una leve baja (10%) en cuanto a cantidad de kilos en relación con la temporada anterior. Sucede que las contingencias climáticas, principalmente la sequía, impactó considerablemente en la floración. A esto se le sumaron fuertes vientos del norte y la piedra que azotó varias zonas productivas de la provincia”.

Mendoza siempre cuenta con una ventaja, que tiene que ver con una floración temprana y explosiva. Por ejemplo, en la zona Sur, con la ciruela D’agen, en los primeros días de agosto hasta octubre. De este modo se conforman colmenas más fuertes gracias al ingreso de polen en cantidad y por sobre todo en calidad.

A pesar de contar con esta ventaja, que no es menor, las altas temperaturas, la caía de piedra y los fuertes vientos que se han registrado durante la temporada han afectado a las flores. Las flores se terminan cayendo y esto no permite a la planta generar el polen necesario para las abejas.

“Mientras evaluamos cómose ha comportado la actividad apícola provincial para esta temporada, estamos trabajando en los beneficios a los que pueden acceder los productores”, destacaron desde Ganadería.

Vale recordar que esta actividad, junto a otras, como la vitivinícola, agrícola y ganadera, fueron consideradas en el marco de la emergencia, producto de los últimos sucesos meteorológicos registrados. Por este motivo, los productores accederán a beneficios en impuestos provinciales, por ejemplo.

Mapa apícola

En 2021, en medio de la pandemia, la Dirección de Ganadería anunciaba la puesta en marcha de un Mapa de Georreferenciación Apícola. Esta plataforma permitiría a la provincia contar con información concreta sobre el comportamiento de esta importante actividad a lo largo y a lo ancho del territorio mendocino.

Al momento ya han pasado dos años y la plataforma ha permitido contar con un panorama de la actividad en Mendoza. La información es fundamental para diagramar acciones o tomar decisiones que ayuden al desarrollo y crecimiento de esta actividad.

Mendoza cuenta con 525 productores y 111.012 colmenas, distribuidas mayormente en los departamentos que conforman los oasis Sur y Norte. De esa cifra se desprenden algunos datos muy interesantes y que tienen que ver con cómo se distribuye la producción.

Los departamentos de San Rafael, General Alvear y Lavalle concentran el 47,42% de los productores registrados. Solo en estos tres departamentos conviven 249 productores y 66.602 colmenas.

San Rafael cuenta con u117 productores y 35.979 colmenas; General Alvear, con 78 productores (20.465 colmenas), y Lavalle, con 54 productores registrados y 10.158 colmenas.

La lista se completa con Guaymallén, que cuenta con 41 productores y 5.004 colmenas, Malargüe (39 P y 1.431 C), Tunuyán (38 P y 13.547 C), San Carlos (31 P y 12.597 C), Las Heras (29 P y 1.930 C), Santa Rosa (15 P y 1.040 C), San Martín (14 P y 3.230 C), Luján de Cuyo (14 P y 1.958 C), Maipú (12 P y 750 C), Tupungato (11 P y 333 C), La Paz (9 P y 579 C), Godoy Cruz, (9 P y 467 C), Capital (8 P y 1.104 P), Rivadavia (3 P y 260 C) y Junín, con 3 productores y 180 colmenas.

Como las colmenas están en constante movimiento, se ha realizado la carga de cada uno de los apiarios. De este modo, se busca lograr un mejor ordenamiento y rendimiento de las colmenas, y desde Economía se da cumplimiento a lo establecido por la Ley Apícola Provincial 6817.

Un dato, no menor, tiene que ver con la distancia mínima que debe existir entre los apiarios, la que no debe ser menor a 2.500 metros. Sucede que cuando no se cumplen con estos distanciamientos, se comienza a competir por las flores y los apiarios se dañan entre sí.

La provincia cuenta con dos sectores muy importantes de producción: la zona bajo riego y la de secano. En el primer caso, por su característica de floración temprana y por las distintas especies y variedades de cultivo, es importante para el desarrollo y luego multiplicación de las colmenas producto del ingreso de néctar y polen. En el segundo caso, debido a los montes naturales de variedades autóctonas, como algarrobo, piquillín, jarilla, etcétera, cuentan con una interesante producción de néctar.