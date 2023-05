El Banco Central sumó dólares por quinta jornada consecutiva

El Banco Central de la República Argentina finalizó la jornada con saldo positivo por US$ 11 millones y sumó su quinta ronda de ganancias de reservas, un monto exiguo si se tiene en cuenta que el dólar soja aportó US$ 162,9 millones, el volumen más alto desde el 21 de abril pasado.

El resumen de la rueda fue de un volumen operado en el segmento de contado de US$ 447,587 millones, en futuros MAE de US$ 144 millones y en el Rofex de US$ 348 millones.

El tipo de cambio mayorista, en tanto, cerró a $ 228,60/229 por unidad, cincuenta centavos arriba del cierre de ayer.

Las reservas del Banco Central culminaron la jornada de del 10 de mayo, último dato disponible, en US$ 33.721 millones. Teniendo en cuenta que al primero de enero el monto era de US$ 44.608, la pérdida neta ya llega a casi US$ 11.000 millones.