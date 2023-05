El Banco Central en calma: cuántos dólares sumó a las reservas

El Banco Central finalizó la rueda de este miércoles con un saldo positivo de US$ 1 millón, un dato que continúa la tendencia de calma que arrancó el viernes pasado. De esta manera suma su cuarto día consecutivo con bandera verde.

Aunque fue una jornada de alta demanda importadora y con pagos de importación de energía por US$ 40 millones, se compensó con ingresos por las liquidaciones del dólar soja III por US$ 97,1 millones.

La cotización del tipo de cambio mayorista oficial, en tanto, llegó a $228,1 / $228,5 con un incremento de 45 centavos. Así, en los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 2,25.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 351,5 millones, no hubo operaciones en futuros MAE y en el Rofex US$ 427 millones.

Las reservas internacionales de la Argentina llegaron a US$ 33.944, según el último dato disponible del 9 de mayo.