Inflación sin pausa: cuál es el impactante dato de las consultoras para marzo

A una semana de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos anuncie el dato oficial de la inflación del tercer mes del año, las consultoras privadas sostienen las proyecciones de 7% para marzo y un nivel superior al 100% para los últimos doce meses.

"En el tercer relevamiento del año, las y los analistas estimaron una inflación mensual de 7,0% para marzo 2023 y una inflación para todo el año de 110,0% interanual (10,2 puntos porcentuales por arriba del pronóstico de la encuesta previa)" asegura el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

El informe destacó que quienes mejor pronosticaron esa variable en el corto plazo, que integran el selecto TOP-10 del REM, también esperan una inflación del 7,0% para el mes pasado y de 108,5% para todo el año, lo que supone un salto de 5,7 puntos porcentuales en elación a la encuesta de febrero.

Los alimentos, entre los productos que más subieron en marzo.

Cabe aclarar que no siempre el REM coincide con la realidad. Por ejemplo, en febrero de 2023, la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM preveía una inflación de 6,1% mensual, pero el dato duro y real ese mes fue de 6,6%, cinco décimas porcentuales más que en la previa.

A su vez, las y los participantes del REM revisaron las previsiones para todos los períodos, ubicando la inflación en 90,0% interanual . para 2024, lo que también supone un incremento de 8,3 putos porcentuales por encima de la estimación del REM previo) y en 54,6% interanual para el año 2025.

El informe difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 29 y el 31 de marzo de 2023. Hubo 40 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina.

Números para arriba

En cuanto al IPC Núcleo, que toma los precios descontado el efecto de precios regulados y estacionales, analistas proyectaron una variación mensual de 6,8% para marzo, esto es 0,8 p.p. más que en el pronóstico de la encuesta previa), e incluso "mayor al pronóstico de quienes mejor proyectaron esa variable para el corto plazo (6,5% mensual)", indicó el informe.

En la última medición, las previsiones de inflación núcleo para 2023 se ubican en 109,8% interanual o 12,3 p.p. más que el REM anterior, mientras que para 2024 la estimación interanual llega a 94,2% (6,3 p.p. por encima de la encuesta de febrero).

Para el período anual 2025 las y los analistas proyectaron una inflación núcleo de 51,9% i.a. (0,7 p.p. superior que el REM anterior).

En sentido contrario a la inflación, las estimaciones de actividad de quienes participan del REM llevan el Producto Interno Bruto (PIB) real para 2023 a una baja de 2,7 puntos en relación a 2022, mientras que el TOP-10 de quienes mejor pronosticaron el crecimiento económico en el pasado proyecta, en promedio, una "caída de 3,0% (una corrección a la baja de 2,2 p.p. respecto del REM previo)". Hacia adelante el crecimiento también seguirá en débil, ya que para 2024 se estima un crecimiento anual promedio de 0,7% (0,3 p.p. inferior a la encuesta de febrero).

A nivel de tasas, para abril de 2023, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 72,60%, superior a la tasa promedio registrada en marzo de 2023, cuando había cerrado en 70,98%. En el TOP-10 el promedio se ubicó en 72,42% para el cuarto mes del año.

Variables clave

Analistas del REM proyectaron también un tipo de cambio nominal promedio de $215,00 por dólar para abril 2023, una variación del 6,0% esperada en el mes.

Por su parte, el valor de las exportaciones (a precio FOB), fue estimada para el año en US$ 74.391 millones, superior al pronóstico de los integrantes del TOP-10 que proyectaron el valor de exportaciones en US$ 73.813 millones. La importaciones (CIF), en tanto, se ubicarían en US$ 71.195 millones, con un magro saldo positivo de la balanza comercial. La balanza comercial seguirá siendo positiva pero mucho más reducida que en 2022.

" Así, los y las participantes del REM contemplan, para el año 2023, una caída interanual de 15,9% en el valor de las exportaciones y de 12,7% para las importaciones", indicó el informe.

A nivel de empleo los analistas observan una mejora, con la tasa de desempleo llegando al 7,0% de la Población Económicamente Activa (PEA; -0,5 p.p. respecto al REM previo y sin grandes diferencias con quienes integran el TOP10, para quienes la tasa de desempleo se habría ubicado en 6,9% durante el primer trimestre de 2023. "En ambos casos, prevén una suba de la tasa de desempleo durante el año 2023", indicaron.

Por último, la proyección del déficit fiscal primario nominal del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) arrojó un resultado de $3.800 miles de millones, mientras que el déficit primario sería de $3.100 miles de millones para 2024. "El promedio de las y los 10 pronosticadores más precisos durante el año pasado para esta variable espera un déficit de $ 3.439 miles de millones para 2023", remarcó el informe.