Con un pobre dólar soja, el Banco Central vuelve a perder reservas

El Banco Central volvió a perder dólares de sus reservas en la jornada y finalizó con un saldo vendedor de US$ 67 millones. De esta forma completó el mes de abril con un modesto superávit de US$ 33 millones, lo que cortó la racha de los tres primeros meses del año que sumaron una pérdida cercana a los US$ 2000 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 448,537 millones, en futuros MAE de US$ 193,30 millones y en el Rofex de US$ 1.373 millones. Y se registraron pagos de importación de energía por unos US$ 40 millones

Uno de los elementos que le permitió al Central mejorar su performance fue el dólar soja 3, aunque las conclusiones de la consultora Ecolatina hablan de un relativo fracaso, siempre tomando en cuenta un mercado mucho más flaco por causa de la histórica sequía.

Según señalaron en las cinco últimas ruedas de la semana las liquidaciones por dólar soja 3 sumaron casi US$ 360 M, mientras que desde su inicio, 13 ruedas en total, se liquidaron US$ 1.621 millones, 11% menos que en el mismo lapso del dólar soja 2, es decir, US$ 1.824 millones, bien por debajo de los US$ 5.010 millones del dólar soja 1.

Según, la consultora, además de la crisis hídrica, los principales determinantes de esta dinámica son el reciente paro en los puertos, la demora en la cosecha, un precio pagado al productor que no incentiva la venta y la incertidumbre cambiaria.

El BCRA adquirió un 33% de las liquidaciones acumuladas, un ratio que es la mitad del promedio de las dos ediciones previas que fue del 67%.

En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 4,15, la corrección semanal más alta desde agosto 2019. En el mes de abril el tipo de cambio mayorista subió 6,54% y en el año 25,69%. El dólar oficial se comercializó en el rango de $ 222,28 a 222,68 por unidad.