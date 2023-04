Efecto dólar agro: después de un mes, el Banco Central dejó de vender dólares

El Banco Central de la República Argentina cerró este martes con compras netas por US$ 2 millones, cortando de esta manera una racha negativa de 23 ruedas consecutivas.

El dato trajo algo de alivio a los operadores, tras una jornada previa en la que el Banco Central cerró con ventas por US$ 99 millones. De esta manera, en lo que va del año la autoridad monetaria registra una caída US$ 3.493 millones en las reservas internacionales, revirtiendo completamente todo lo recaudado por el dólar soja 2 de diciembre pasado, que acercó US$ 3100 millones.

La rueda se inició con un bajo nivel de operaciones, sin embargo, fue tomando ritmo y terminó con un volumen en el segmento de contado de US$ 301,759 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) alcanzó los US$ 290 millones y en el Rofex US$ 602 millones.

Fue en una jornada en la que el dólar blue subió dos pesos, para cerrar en $390 para la compra y $394 para la venta.

Se observó, sin embargo, un retroceso en los dólares financieros, con una baja de 0,80% en el Contado con Liquidación, cotizando a $397,78 y $398,98 para los tipos comprador y vendedor.

Por su parte, el dólar MEP o Bolsa también cayó, en este caso 0,90%, hasta $386,46 para la punta compradora y $ 387.43 para la vendedora.