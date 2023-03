Tras el bombazo del lunes, el dólar blue cerró por segundo día a la baja

El dólar blue cayó por segunda rueda consecutiva, cerró el último día hábil de la semana a $389 para la venta y el Banco Central (BCRA) sumó quince ruedas vendiendo divisas, según los principales indicadores del mercado cambiario.

En dos días de descenso, el dólar libre se alejó del máximo histórico intradiario de $395 del martes último y conserva un ascenso de 14 pesos en lo que va de marzo, equivalente a un 4% de suba mensual, mientras sigue por encima del récord de enero pasado de $386.

El BCRA terminó el día con ventas por US$ 88 millones para atender la demanda en el mercado, y la máxima autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 588 millones en la semana, en el mes por US$ 1.459 millones y en el año por US$ 2.519 millones.

En la bolsa porteña los dólares financieros volvieron a caer luego de oficializarse el canje de los bonos en dólares de los organismos públicos.

El dólar contado con liquidación, que se opera con el bono Global 2030, descendió hasta los $394,13 y el spread con el tipo de cambio oficial llega al 91,5%.

El MEP o dólar bolsa, operado también con el bono Global 2030 pierde más de $5 y opera a $382,04, que llevó la la brecha con el oficial al 85,6%.

El dólar Qatar se ofreció $426,14, sigue siendo el más caro del mercado y se distancia del valor de las cotizaciones financieras.

El dólar turista o tarjeta, con los impuestos adicionales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta US$300 por mes se cotizó a $372,87.

El dólar sin impuestos subió hasta los $212,99 para la venta, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero y el billete oficial en el Banco Nación se ofrece sin cambios a $212,50.

El ahorro o dólar solidario, que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, se ofreció a $351,57.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, gana 31 centavos hasta los $205,78, cuarenta centavos arriba del cierre del miércoles y en la semana subió $2,44, por debajo de los $2,61 de corrección de la semana anterior.