¿Qué opina Larry Summers de la crisis bancaria?: es probable que haya más turbulencias

Las medidas tomadas por Estados Unidos para aumentar la confianza en su sistema financiero parecen haber contenido la crisis bancaria después de la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Sin embargo, persiste el temor por los posibles efectos indirectos en las finanzas globales luego de la venta del Credit Suisse.

Una voz autorizada para opinar sobre la actual coyuntura es sin duda el ex-secretario del Tesoro de EE.UU. Lawrence (Larry) Summers, prestigioso macroeconomista, presidente emérito y profesor de la Facultad Charles Eliot y director en la Escuela Kennedy, en Harvard, quién mantuvo una conversación con The Harvard Gazette. Estas fueron sus principales definiciones.

¿Esto fue una falla regulatoria, de supervisión, algo más?

Los accidentes siempre tienen muchas causas. Esto no hubiera sucedido si el banco hubiera practicado una gestión de riesgos seria. No habría sucedido si los supervisores hubieran estado en el trabajo. No habría sucedido si las regulaciones bancarias estuvieran mejor dirigidas a reflejar los valores de mercado en lugar de los precios de compra de los activos en poder de los bancos. No hubiera sucedido si no hubiéramos tenido fuertes aumentos en las tasas de interés. No habría sucedido si el banco hubiera respondido más rápidamente a los problemas emergentes. Entonces, hay muchos elementos diferentes de causalidad. Pero ciertamente, esta es una importante falla de supervisión y regulación.

¿Es un problema de los bancos medianos o un presagio de problemas para el negocio del capital de riesgo y las finanzas globales?

Cada vez que hay temblores sísmicos, hay motivo de preocupación sobre más temblores por venir. Estamos viendo en este momento una tensión sustancial en torno a las instituciones en Europa. Puede haber réplicas financieras. Muy probablemente habrá alguna implicación de todo esto para los niveles crediticios y, por lo tanto, para las economías estadounidense y global. Parte de eso provendrá de la alarma de los bancos, otra parte puede provenir del ajuste regulatorio.

¿Comparte la preocupación de algunos ejecutivos de hedge funds sobre el endurecimiento de los préstamos?

No hay duda de que esto tendrá impactos en la oferta de crédito. Creo que aún no es posible juzgar cuál será su magnitud. Muchos bancos regionales no están atrapados en estas dificultades, y los bancos regionales son solo una parte del sistema bancario total. Mucho más crédito se intermedia a través de los mercados de capitales que a través del sistema bancario. Por lo tanto, creo que es demasiado pronto para juzgar cuánto impacto de contracción tendrán estos eventos.

¿Qué posibles réplicas podrían surgir?

Los problemas van a más instituciones que enfrentan problemas de confianza y retiros de depósitos. Los problemas van a las reducciones en la oferta de crédito que, a su vez, afecta el nivel de inversión y actividad económica, que, a su vez, afecta la salud económica de los prestatarios. Todavía no sabemos cuál será la magnitud de estos efectos. Pero creo que hay riesgos. Probablemente en EE.UU., el hecho de que los bancos regionales se centren especialmente en prestar para inmuebles comerciales en un momento en que enfrentan tensiones, como con los edificios de oficinas, es algo que debe observarse con atención.

El Congreso no parece estar preparado para revisar o aprobar nuevas regulaciones en este momento. ¿Existen acciones no legislativas o regulatorias que podrían endurecerse?

Creo que la comunidad reguladora tiene autoridad sustancial para actuar según su propia discreción sin necesidad de una nueva legislación. Tienen la prerrogativa de diseñar pruebas de estrés como mejor les parezca. Tienen la capacidad de definir qué constituye el capital y cómo se mide el capital. Tienen la capacidad de certificar o no certificar que los bancos están en una posición saludable y pueden continuar operando. Entonces, creo que los reguladores tienen un margen de acción muy importante aquí sin una acción legislativa. Sin embargo, tendrán que encontrar equilibrios difíciles. Por un lado, queremos regular por seguridad; por otro lado, no queremos magnificar las crisis crediticias. Por un lado, queremos maximizar la responsabilidad de aquellas entidades o individuos que han cometido errores de juicio financieros; por otro lado, queremos mantener la confianza en el flujo de crédito. Entonces, hay un gran desafío para los reguladores, y hay un gran desafío para académicos para extraer lecciones de esta experiencia para la política futura.

La Fed estaría revisando los requisitos de capital y liquidez para los bancos medianos, qué tan efectivo podría ser para prevenir futuros colapsos

Creo que estamos en mejores circunstancias en este momento si no fuera por los cambios radicales en la regulación bancaria que tuvieron lugar a raíz de la crisis financiera de 2008. Pero en 2018 la Junta de la Fed deshizo una serie de cambios importantes que se habían implementado, lo que tuvo el efecto de relajar las pruebas de estrés y relajar los requisitos para los bancos medianos. Creo que miraremos hacia atrás y veremos que esas políticas han sido errores graves, aunque una parte de ellas fue codificada en legislación por el Congreso con una cantidad razonable de apoyo bipartidista.

¿Influirá esta situación en la decisión de la Fed sobre las tasas?

Cualquier cosa que afecte las perspectivas económicas debería y afectará la toma de decisiones de la Fed. Antes de cualquiera de estos problemas, pensé que era bastante probable que hubiera un aumento de 50 puntos básicos. Eso ahora parece extremadamente improbable. No se sabe en este momento si la Fed llevará a cabo un aumento menor de 25 puntos básicos. No creo que estas tensiones financieras puedan o deban ser una excusa para que la Fed pierda su enfoque en la inflación. Pero necesita mantener ese enfoque con una conciencia de las condiciones económicas, y ciertamente ha habido un cambio contractivo de lo que ha ocurrido.