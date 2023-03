El Bitcoin se recupera: subió más de 60% en el año

Luego de las graves turbulencias en el sistema bancario mundial, con la quiebra de Silicon Valley Bank y la absorción del Credit Suisse por el USB, los inversores optaron por cambiar de estrategia y refugiarse en el activo menos pensado en los últimos tiempos: las criptomonedas.

El Bitcoin, por caso, alcanzó su nivel más alto en nueve meses cuando muchos operadores retiraron fondos de los bancos y migraron hacia el mundo blockchain.

El valor de esta cripto aumentó más del 30% la semana pasada y más de un 60% en el año y superó los US$ 28.000, su punto más alto desde el inicio de la crisis de confianza que azotó al mercado el año pasado. Hay que recordar que pasó de US$ 64.000 en noviembre de 2021 a US$ 16.000 en noviembre de 2022.

El segundo token más grande, Ethereum, también subió un 50% en el año al pasar de US$ 1200 a US$ 1800.