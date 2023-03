El mundo del revés: ¿Qué buscan quienes estructuran su capital?

¿Alguna vez quisieron quedarse en lugares donde no se los trataba bien? ¿Alguna vez prefirieron permanecer donde no son valorados y, además, los atacan? Supongo -y espero- que no. Entonces, ¿por qué los capitales habrían de hacerlo? ¿Por qué querrían estar donde sufren golpes cada vez más fuertes por parte de quienes deberían cuidarlos? Siempre he dicho que los capitales son aversos al riesgo y, para graficar esto, hace un buen tiempo que utilizo la siguiente frase: los capitales son mimosos y, por lo tanto, van a donde mejor los tratan.

Este concepto es tan claro y sencillo como real. Con mirar la naturaleza basta: así como las aves migran buscando las mejores condiciones para su vida, los capitales migran desde los temidos infiernos tributarios y países de alta tributación a lugares más amenos y seguros; las jurisdicciones offshore. ¿Por qué? Simplemente porque allí están más protegidos y en paz. Hago una pausa para aclarar algo: a pesar de los preconceptos que tienen muchas personas -que ignoran esta materia- el principal motivo de las migraciones de capital no es la tributación, sino la protección patrimonial.

América Latina es un ejemplo contundente de esto. Las personas con activos o residencia en la región que eligen estructurar sus patrimonios lo hacen buscando seguridad jurídica, algo que todos los países tendrían que, sí o sí, brindar a sus ciudadanos. Otro punto importante que quiero destacar es la privacidad: un objetivo fundamental de la planificación patrimonial y no por el secreto en sí mismo, sino porque se relaciona directamente con la integridad física de las personas.

Volviendo a la estructuración de patrimonio y antes de cerrar esta columna, quiero compartir con ustedes dos grandes curiosidades que surgen en torno a la migración de capitales y que llaman poderosamente mi atención:

Quienes critican la “fuga de capitales” -término totalmente ridículo- son los mismos que pretenden que empresas extranjeras inviertan capitales en países donde residen.

Por eso, aunque las críticas siempre van a existir -y está bien que así sea porque son parte de la libertad de expresión- no deben limitarnos el accionar. Personalmente, además, pido únicamente un mínimo de coherencia a la hora de opinar, juzgar y hablar “con propiedad” sobre realidades que nos son ajenas. Informarnos antes de hablar es lo mínimo que podemos hacer -y hablo especialmente de quienes ocupan cargos de poder-.

Por eso, entre otras cosas, es tan importante la educación financiera, algo que trato de impulsar siempre que puedo y sobre lo que hablaré en otro momento.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.

