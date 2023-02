El Banco Central sigue aspirando dólares: ahora compró US$ 33 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó la anteúltima jornada de febrero comprando US$ 33 millones en el mercado de cambios. Es el tercer día de compras consecutivas y el mayor volumen desde el 13 de enero.

Pese a ello, el saldo del mes resultó negativo, con un rojo que alcanza hasta el momento los US$ 891 millones. Aún no está claro si se trata de un cambio de tendencia sólido o sólo una "golondrina" que no hace verano. Sin embargo, la recomposición de reservas en los últimos días llegó a US$ 40 millones.

Durante la jornada el dólar mayorista cerró a $196,61 para el tipo comprador y $196,81 por unidad en la punta vendedora. Esto supone un salto de $ 1,13 por encima del cierre del viernes pasado.

"La corrección experimentada hoy por el dólar mayorista compensa, como en cada inicio de semana, los días sin actividad por el fin de semana", indicaron fuentes del mercado.

Durante este lunes el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 335,741 millones, mientras que en los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) llegó a US$ 30 millones y en el Rofex a US$ 1.994 millones.

El dólar oficial terminó la jornada en $195,50 para el tipo comprador, y $203,50 para el tipo vendedor. Por su parte, el dólar informal cerró en US$ 373 en la punta compradora y en US$ 377 para la venta.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP o Bolsa terminó en $354,15 y $354,51 en ambas puntas, mientras que el el Contado con Liquidación (CCL) finalizó en $363,82 para el comprador, y el $364,53 en el vendedor.