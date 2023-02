La decisión de Sergio Massa que influirá en los aumentos de salarios

El ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió a la inflación de enero y sostuvo que la meta de llegar a un 60% de inflación anual sigue vigente. En este contexto, el acuerdo de paritarias en esta instancia del año resulta crucial. El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó cómo esa decisión determinará el horizonte inflacionario del año.

“La inflación de enero tuvo un muy mal resultado, febrero seguramente tendrá un valor menor que el mes anterior. La clave está en lo que suceda entre marzo y abril. El problema es que se abrieron las paritarias. El peronismo tiene definido que no puede ir a las elecciones generales con una inflación que le gane a los salarios, el tema es que eso no es magia y no se puede establecer con un decreto de necesidad y urgencia”, expresó.

En este sentido, Burgueño sostuvo que los sindicatos presionan para que se logren aumentos salariales por arriba del 60%. “Si Massa acepta esto, se descalabra toda la estrategia, ya que, por ejemplo, si el aumento es del 65%, quiere decir que la inflación será del 70%, ya que el primero se traslada directamente a los precios automáticamente y es indexatorio”.

Burgueño explicó que los salarios son un valor indexatorio a los precios, que se traslada a los costos. “Ningún empresario va a pérdida por un aumento salarial, lo traslada a costos”, agregó.

Para el especialista económico, Massa no puede “liberar” las paritarias en esta época. “Si vos las abrís en el primer trimestre, la inflación es muy probable que se irá al 80% anual, y se debe pelear el 60% por lo menos en esta primera etapa del año. La estrategia es lograr el 70% por lo menos”, cerró.