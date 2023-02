Precios Justos: desconcierto en las carnicerías de Mendoza

Con el objetivo de frenar el aumento del precio de la carne, el ministro de Economía, Sergio Massa anunció un nuevo acuerdo de valores dentro del programa Precios Justos hasta el 31 de marzo para siete cortes. MDZ Radio dialogó con José Rizzo, el presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza, quien detalló cómo se establecerá dicha medida en nuestra provincia.

"Estos precios bajos, lo manejan solamente los supermercados e hipermercados. Las cadenas que comprenden carnicerías y frigoríficos no participamos en este tipo de ofertas, para estas últimas lo que ha salido es una nota que aduce que la gente que compra 20 mil pesos tendrá un ahorro del 10%, y si compra a través del Banco Nación tendrá un descuento del 35%", detalló.

En este sentido, Rizzo sostuvo que dicha medida ha sido publicada en los diarios pero a ellos no les ha llegado la notificación de la misma. "En la Cámara no nos ha llegado absolutamente nada. No sabemos como va a ser la instrumentación", agregó.

El entrevistado advirtió que este acuerdo comprende solo los supermercados porque son acuerdos con los frigoríficos exportadores, ya que "hay una venta más directa" .

"La carne subió un 30% a 40% en Mendoza, esto sucedió porque había un atraso en los precios que venía del 2022. Según los productores se dejó de tener stock en los feedlot con respecto al maíz. Al haber menos oferta el precio aumenta", argumentó.

Finalmente, se refirió al descuento establecido en la compra con tarjeta de débito: "Todo depende cómo sea la acreditación de ese 10%. La carne tiene márgenes muy chicos. O sea, de muy de alta rotación, a nosotros nos cuesta recuperar ese descuento".