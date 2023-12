Marcelo Federici, de Fecovita: “Un tercio de la vitivinicultura argentina se podría quedar sin cosechar"

La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) es una entidad de segundo grado que nuclea a 5.000 productores integrados en 29 cooperativas en todos los oasis productivos de Mendoza. Básicamente, trabaja bajo un sistema integrado en el que produce, elabora y comercializa, tanto en el mercado interno como en el externo. Con 40 años de existencia, el último ha sido complejo, no solo por la baja cosecha 2023 sino porque se vio envuelta en una pelea judicial con una empresa española con la que antes trabajaba.

En este marco, Iberte -tal el nombre de la compañía- complicó el funcionamiento de Fecovita a partir de un pedido de quiebra y de diversas denuncias penales. Mientras la quiebra fue desestimada por la justicia, al igual que una de las causas, el litigio continúa. Todo se agravó con la negativa del Banco Nación a recalificarlos, lo que derivó en una denuncia judicial por parte de Fecovita y en una incierta cosecha de la vitivinicultura 2024. Situación que se complejiza aún más en el marco de un cambio de Gobierno nacional que promete ajuste y nuevas reglas de juego.

- La cosecha pasada fue muy mala, ¿cómo están los productores hoy y cómo ven el año próximo?

- Por las heladas, sufrimos una pérdida muy importante de la producción el año pasado y hubo zonas en las que se registraron pérdidas tan grandes que apenas alcanzaron a elaborar un 30% de la cosecha anterior. Con lo cual, hay muchos productores que hoy están en una situación de desfinanciamiento para poder afrontar los gastos de cosecha y acarreo. En general, se trataba de una erogación en la que se combinaba ahorro propio con un crédito, pero hoy debido a la disminución de 2023 creemos la necesidad de financiamiento será mayor que la usual.

- ¿Cómo es la relación con el Banco Nación como agente financiero y qué pasó este año?

- Como federación tenemos una mecánica de acción e interacción con la mayoría de los bancos de la plaza. En estos últimos años el trabajo con el BNA se incrementó debido a que podíamos acceder a subsidios de tasas a nivel nacional, por lo que siempre buscamos maximizar el beneficio de nuestros productores. Así, el Nación empezó a tomar un papel más preponderante con respecto al resto de los bancos. Es decir que cosecha y acarreo la financiamos a través de una canasta de bancos donde el BNA tenía una participación importante debido a las tasas subsidiadas.

Desde Fecovita anticipan un alto impacto sin ayuda financiera. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Lo que hace Fecovita es ser un paraguas ante los productores, porque la mayoría de los pequeños no son sujeto de crédito de los bancos tradicionales. No solo le damos la garantía al banco, sino que también se optimiza el trabajo administrativo y se minimiza la mora, ya que el productor le devuelva a las cooperativas, estas a Fecovita y Fecovita al banco. De este modo, concentramos y garantizamos los pagos, ya que en los años que llevamos de trabajo con esta mecánica no tenemos mora ni déficit en el pago de cosecha y acarreo.

- Pero este año, el Nación les negó el financiamiento…

- Este año negó la recalificación completa que Fecovita usaba para acceder al crédito de cosecha y acarreo.

- ¿En qué consiste la denuncia que hizo Fecovita y cómo impacta esto en el logro de financiamiento?

- Hicimos una denuncia por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, a las personas que integran el directorio, la gerencia y la subgerencia, no a la institución en sí. Es porque creemos que se hubo incumplimiento ya que, si bien entendíamos el retraso por las denuncias de quiebra y estafa, no vimos motivos para negar la calificación cuando la quiebra se desestimó y la estafa fue rechazada. En ese momento, el resto de los bancos nos recalificaron normalmente, así como el BICE que, además, nos hizo un desembolso importante. El BICE está compuesto por el Banco Nación y el Ministerio de Economía, por lo que nos pareció raro que ahí nos aprobaran y no lo hicieran como entidad pura.

En medio de esto, el gerente del banco nos envía una explicación que había expresado a través de una nota en El Cronista Comercial donde decía que la demora en la recalificación era por un tema político interno del directorio en una suerte de puja entre funcionarios actuales y anteriores, tanto del Nación como del BCRA. Nos llamó la atención porque hay varios ex funcionarios de las dos entidades que son asesores de la empresa Iberte y la denuncia es para que la justicia investigue qué sucede ahí.

- Como para que quede claro: se desestimó la quiebra y la estafa, pero también había una imputación contra Fecovita, ¿verdad?

- El fiscal (Flavio) D´Amore dictaminó que no hubo estafa en una denuncia realizada por Iberte, queda pendiente la denuncia por balances falsos (período 2021/22). Sin embargo, los motivos de la denuncia de estafa son similares a la de balances falsos y creemos que al haber sido rechazada la primera con fundamentos muy claros, la segunda correrá el mismo camino.

¿Por qué el Banco Nación dijo que no recalificaba debido a que, por las denuncias mencionadas, no estaban las garantías dadas?

- Eso llama la atención porque no tiene base técnica para hacerlo y, de hecho, el resto de los bancos nos han recalificado. No hay una normativa para decir que no vamos a devolver el crédito y, además, son los productores y cooperativas los que lo hacen con el aval de Fecovita.

- ¿Qué alternativas buscan y qué puede pasar hacia adelante?

- Antes las idas y vueltas del Nación, ya habíamos empezado a trabajar con el resto de los bancos, así como con el Gobierno provincial. El tema es que hasta que no estén los lineamientos nacionales, no se puede avanzar demasiado. En cuanto a la relación con el Nación, la denuncia es a nivel personal de directorio, gerencia y subgerencia, por lo que esperamos a que se formalicen las nuevas autoridades para poder reunirnos y avanzar en la recalificación. Sí estamos complicados, porque falta muy poco para la cosecha y este tipo de créditos lleva sus tiempos. La cosecha es un alto porcentaje de todos los costos.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- De todas maneras, en principio no habrá tasas subsidiadas como antes, ¿qué impacto tiene esto?

- Es alto porque entre los costos de producción la cosecha impacta un 40%, aproximadamente. Si las tasas se disparan, el costo de ese financiamiento será carísimo y ha habido años en que hemos realizado alternativas y hasta pactado con el mercado externo, pero ahora no se puede porque todavía se desconocen los cambios que vienen.

- ¿Esto puede impactar en el precio de la uva?

- Seguro impacta en el precio porque el de cosecha y acarreo es un costo alto.

- ¿Qué es lo peor que puede pasar y qué implican esos 5.000 productores para la economía de Mendoza?

- Hoy la vitivinicultura tiene unos 17.000 productores en todo el país, por lo que 5.000 es casi un tercio del total, con el impacto de que estén en Mendoza. No poder levantar la cosecha no solo sería un problema para el productor específico que prácticamente podría fundirse, sino que sería un cambio muy grande porque habría una disminución muy fuerte de uva y eso afectaría la oferta y la demanda.

Nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir ese financiamiento con los otros bancos, la Provincia, etc. y vamos a sortear esos inconvenientes. Seguro nos va a llevar tiempo y quizá haya un delay entre la llegada de los fondos y las necesidades concretas por lo que también evaluamos modos de cubrir ese bache. Igual vemos que se el consumo de vino se ha caído y hay que ver qué sucederá con el mercado interno el año que viene.

- Para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le dejan a los productores?

- Gracias a todo el equipo hemos podido canalizar aumento de ventas importante y Fecovita cierra un 2023 con una empresa equilibrada. Así, desde la comercialización estamos tranquilos y les queremos decir que vamos a seguir con esta batalla judicial, pero que trabajamos a favor de la producción primaria.

Somos productores primarios que vivimos de la actividad por lo cual queremos llevar un mensaje de tranquilidad para poder llegar al financiamiento de cosecha y acarreo. Queremos mantener un sistema que lleva más de 40 años en funcionamiento, con suba de ventas de gran importancia a la hora de traccionar la vitivinicultura argentina