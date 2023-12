Por temor al cambio de Gobierno, la compra de alimentos cayó fuertemente

Las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en noviembre un descenso de 2,9% interanual, con lo que sumaron once meses consecutivos con números negativos, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De esta forma, el acumulado enero-noviembre cerró con una retracción de 2,4% respecto a igual período de 2022.



“El clima electoral le puso extrema prudencia al consumo, pero lo que más incidió en el declive del mes fueron las fuertes subas de precios que generaron una pérdida clara en el poder adquisitivo del ingreso familiar, especialmente en la demanda de alimentos y bebidas”, señaló CAME en un comunicado.





“Los sobresaltos cambiarios no ayudaron a la dinámica de las ventas del comercio minorista, especialmente a la compra de bienes de mayor valor, porque el dólar captó dinero que podría haberse volcado a ese consumo”, completó la entidad pyme.



Los resultados forman parte del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un informe elaborado en base a información aportada por 1.320 comercios de todo el país.



Por sectores, el más afectado en ese mes fue el de Alimentos y Bebidas, que registró una contracción de 7,7% en las ventas en la comparación interanual y una variación negativa de 3,3% en el acumulado anual respecto del mismo período de 2022.





De esta manera, cuatro de los siete rubros relevados por CAME registraron bajas interanuales en sus ventas.



La mayor retracción ocurrió en Alimentos y Bebidas (-7,7% i.a.), seguido de Farmacia (-4,4% i.a.); Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (-2,8% i.a.), y Perfumería (0,2% i.a.).



En tanto, los rubros con subas interanuales en ese mes resultaron Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (+4,3%); Textil e indumentaria (+1,8%) Calzado y Marroquinería (+1,3%).