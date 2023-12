Escasa aceptación de los importadores en el inicio del bono Bopreal

Comenzó la licitación del bono para importadores Bopreal que tiene como objetivo cubrir las deudas comerciales de las importadoras con el exterior, pero no fue bien aceptado en el primer día. Las empresas demandaron sólo el 9% del total ofrecido. Fueron adjudicados sólo US$ 68 millones de los US$ 750 millones ofrecidos.

En el mercado sostienen que al caer la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los dólares financieros, el instrumento dejó de ser tan atractivo, pero especulan que pasado el tiempo y con las importaciones nuevamente en marcha, la demanda de dólares puede recuperar la brecha y tornar más potable el bono.

La brecha llegó a ser mayor al 200% durante los últimos meses del gobierno anterior por lo que la búsqueda de dólar oficial para importar pasó a ser una necesidad. Fue en ese momento cuando se produjo el fuerte endeudamiento de los importadores por la falta de divisas en el Banco Central.

BCRA. NA

Pero, tras la fuerte devaluación producida por el ministro Luis Caputo que llevó el dólar mayorista de $350 a $800, la brecha se achicó fuertemente y en los últimos días osciló entre el 10% y el 20%. Si se toma en cuenta el 15% que se cobra por el impuesto país, además de los aranceles, el dólar blue es en la actualidad más atractivo para los importadores, por lo que no es de extrañar que en el mercado se hable de la búsqueda de despachantes que viabilicen el ingreso de mercadería por contrabando.

No obstante, también plantearon que la escasa demanda se debe al corto lapso transcurrido entre la apertura del padrón de importadores y el llamado a licitación que fue de 24 horas, por lo que muchos aún no tuvieron tiempo de acceder. Además, sostienen, será la única forma de pagar las deuda que tienen.

Los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) se ofrecen a importadores en tres series con el fin de que puedan cancelar las obligaciones impositivas y aduaneras.

Tras la escasa demanda, este jueves el Banco Central amplió los plazos para acceder al instrumento.