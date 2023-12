Qué hacer con las vacaciones: ¿ir a Mardel o Punta? ¡Olvidate!

El sacudón de precios al que viene siendo sometida la sociedad desde hace meses y con mayor virulencia en las últimas semanas, con sus más y sus menos en todos sus segmentos poblacionales, no solo le hace perder de vista la simple comparación de precios y costos, sino que desacopla expectativas y deseos con las francas posibilidades, o sea, dónde está parado cada uno.

Es época de fiestas, celebraciones con miras a las próximas vacaciones de verano. Al respecto, días atrás el Instituto de Economía (INECO) de UADE presentó un estudio sobre el costo estimado para irse de vacaciones a Mar del Plata este verano 2024.

En resumen, INECO estima que unas vacaciones básicas para una familia tipo (2 adultos y 2 hijos menores) de una semana en Mar del Plata en la primera quincena de enero 2024, costaría al menos 860.380 pesos, o en dólares al tipo de cambio paralelo de principios de diciembre, 860 dólares.

El estudio explica que el costo de este viaje incluye el transporte desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta Mar del Plata (micro semicama), el alojamiento de 7 noches en un departamento 3 ambientes, la alimentación para todos los días, dos salidas a comer a restaurants, consumos en la playa y transporte interno en la ciudad de ida y vuelta. Quedan fuera del cálculo gastos como el alquiler de una carpa en un balneario, entretenimiento, gastos extra relacionados al alojamiento, etc.

Al comparar este gasto estimado con el salario neto promedio de un trabajador formal en noviembre pasado era en términos desestacionalizado de 418.430 pesos surge que el valor de las vacaciones equivale a 2,1 salarios.

De modo que para irse de vacaciones una semana en enero una familia necesita como mínimo 800.000 pesos, por lo que ni con el medio aguinaldo de diciembre llegaría a cubrir la totalidad del gasto estimado (solo cubriría un 69,2%). Por ende para afrontarlo, debería haber ahorrado todos los meses del año una parte significativa de los ingresos familiares o financiarlo a futuro con tarjeta de crédito.

Un dato no menor es que este estudio fue realizado antes de la reciente mega devaluación.

Al otro lado del charco

A los efectos de una simple comparación para aquellos que se plantean, por ejemplo, veranear en el exterior vayamos a los valores en la vecina orilla, de Uruguay.

Hay que partir de la base de que los precios en el vecino país son en dólares, no hay que darle vueltas, están nominados en pesos uruguayos, pero a los efectos de los consumos vacacionales los cálculos, a groso modo, son en dólares. Por eso los habitués no ven grandes diferencias año tras año, sino leves incrementos, en dólares. Todo lo contrario para los ciudadanos uruguayos que cobran en pesos y sufren esa inflación en dólares, salvo aquellos que logran ligar sus ingresos en moneda extranjera, pero son los menos.

Para simplificar los cálculos tomemos el dólar en Uruguay a $40 y en Argentina a $1.000, de modo que la paridad entre ambas monedas es de 25 pesos argentinos por cada uruguayo.

Entonces, tomando los precios actuales en la zona de Punta del Este, vemos que por ejemplo un café con leche cuesta $200 lo que equivale a $5.000 argentinos, una factura fina (roll de canela, muffins, etc.) $220, o sea, $5.500, un almuerzo (pesca del día, agua mineral y un cortado) $1.500 lo que equivale a $37.500, un yogurt $110 serían $2.750, un kilo de tomate $115 equivale a $2.875, un kilo de manzana roja $180 serían $4.500 y por ejemplo un bidón de agua de 25 litros $129, o sea, $3.225.

Estos son meros ejemplos, muy rudimentarios y simples, pero que brindan hoy una acabada idea de lo que sería un presupuesto gastronómico en las playas esteñas. Vale señalar que tomamos el dólar blue a $1.000 y no el dólar tarjeta lo que encarecería aún más los valores. El resto de lo que uno quiera imaginar en términos de costos, como la nafta, alojamiento, etc. etc. hoy queda precisamente en manos de la imaginación.