Ahorrar en tiempos de incertidumbre: qué conviene hacer con la plata hoy

Javier Milei comenzó su Gobierno con muchas novedades en poco tiempo; y para el que busca todos los meses qué hacer con sus ahorros, se viven momentos de total incertidumbre.

Elena Alonso, economista y asesora financiera, habló este miércoles en MDZ Radio 105.5 FM y, en principio, aconsejó “no hacer mucho”.

“Hoy vamos a tener un poco más de luz, el mercado estaba más tranquilo respecto a decisiones, mañana va a ser un día más movidito y esos días no es aconsejable hacer mucho, hay que ver cómo repercuten esas medidas en el mercado”, explicó en Tardes de Frente, en la previa de los anuncios de Milei sobre el “mega” DNU para desregular la economía.

“Lo que quiere este Gobierno es una economía abierta, donde la libre oferta y demanda establezca los precios”, indicó. “Lo que pasó con el tipo de cambio en primer lugar fue un sinceramiento para que se ajusten los precios, que venían atrasados con la inflación”.

(Shutterstock)

El primer consejo de Alonso - conocida en las redes como Elena Financiera – tiene que ver con usar la plata del aguinaldo para comprar mercadería.

“Nos vamos a tener que ajustar porque tenemos un impuesto inflacionario que viene de antes, que se debe a la emisión monetaria y al desfinanciamiento del Estado emitiendo moneda. Eso es lo que se quiere cortar”, señaló.

“Lo delicado es que el Estado esté presente en los sectores vulnerables. Hay gente que no llega con la comida y la pobreza dicen que va a aumentar, hay que ver cuáles van a ser las medidas para poder respaldar y compensar esa pérdida de poder adquisitivo”, sostuvo: “Dicen que se va a ir a un 70% de pobreza, es mucho”.

De todas maneras, Alonso remarcó que “hay cuestiones macroeconómicas que no se podían patear para adelante, como seguir financiando un aparato público tan grande con emisión monetaria y no ajustando las cuentas como si emitir plata fuera gratis”.

Respecto de la medida del nuevo Gobierno de bajar la tasa de interés de los plazos fijos, explicó: “Hace que haya un desincentivo de estar en ese tipo de inversión y que la gente se vaya a otro tipo de inversiones, para sacarle la presión al Banco Central, empezar a liberarlo y empezar a eliminarlo en el mediano-largo plazo”.

Alonso reiteró su consejo número 1, “no hay que hacer plazos fijos: pagan muy poca tasa y hay que estar atado un mes a un instrumento que no te da liquidez”.

“Uno de los objetivos que tiene el Ministerio de Economía – opinó - es generar un tipo de cambio que sea competitivo, sacar pesos de la economía y controlar la inflación. La inflación es lo que va a marcar la ‘temperatura’ de si funcionan o no las cosas. Juega directamente con lo social: si la inflación se dispara y la gente está incómoda, no vas a tener forma de controlar la presión social. No hay margen”.

Tips para ahorrar en tiempos de incertidumbre

-Cuando uno tiene un ahorro que lo va a tener de mediano a largo plazo, lo mejor es que esté atado al dólar (Fondo Común de Inversión, por ejemplo).

-Para invertir hoy, hay que evaluar que tenga liquidez: que lo pueda vender cuando quiero, porque pueden pasar muchas cosas en el medio.

-En los momentos en los que pasan tantas cosas, que hay tantas medidas, no hay que apurarse. Tener dólares me va a asegurar que no me voy a descapitalizar.

-Todo lo que son Cedears y Obligaciones Negociables son instrumentos de mediano-largo plazo, no son para vender en cualquier momento. Los podés vender cuando vos quieras, pero tiene mucha más volatibilidad que un bono.

-En vez de Plazo Fijo, hagan Fondos Comunes de Inversión que sigan bonos atados a la inflación, es la primera alternativa más fácil.

Escuchá la entrevista completa