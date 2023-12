El Banco Central sumó reservas y acumuló US$ 727 millones en tres días

En el último día hábil de la primer semana de gobierno de Javier Milei y con Santiago Bausili al frente del Banco Central, la entidad sumó un nuevo saldo positivo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Compró US$ 207 millones y acumuló en los tres días que operó en la nueva gestión compras por US$ 727 millones.

En el mercado informal de cambios,el dólar blue volvió a bajar, esta vez un 2% y cotizó en $970. Los dólares financieros también retrocedieron. El CCL cayó un 1,7% y cotizó a $997 y el MEP cedió 1% se vendió a un valor de $993,7.

Shutterstock

En el mercado mayorista, el dólar finalizó US$ 801 por unidad con un volumen operado de US$ 298,6 millones, en futuros MAE de US$ 10 millones y en el Rofex de US$ 460 millones.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este jueves en US$ 21.450 millones, con lo que cedió US$ 49 millones desde la anterior jornada hábil.