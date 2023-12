Luis Caputo adelantó qué hará el Gobierno con el próximo vencimiento del Fondo Monetario Internacional

Argentina pagará el vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional del 21 de diciembre próximo, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, quien además sorprendió al relativizar la idea de que el Gobierno propondrá una reversión en la baja del Impuesto a a las Ganancias.

"Nosotros no dijimos que el Gobierno va a proponer eso", contestó el funcionario cuando le consultaron sobre si el oficialismo presentará esa modificación impositiva en el Congreso -cuya quita había contado con el voto del mismo presidente Javier Milei como diputado-.

"La realidad política es que, obviamente, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque el plan platita le costó 1,1 del PBI a las provincias y 0,8 a Nación", detalló en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

Y enfatizó que Ganancias es un punto en debate. "Los gobernadores quieren. Habrá que ver si se restablece, está negociándose. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se dé vuelta", explicó, y pareció deslindar la intencionalidad de la medida por fuera del Ejecutivo.

"Yo también ayer anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo: le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto País. No estoy contento. Pero lo tuvimos que hacer porque la prioridad era cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos", explicó.

Luis Caputo intentó relativizar el ajuste y consideró que "serán medidas transitorias". El ministro de Economía quiso dejar en claro el compromiso con el plan. "Está en juego nuestra credibilidad. Estamos comprometidos a lo que prometió el Presidente: déficit cero. No alcanza con decir que vamos a déficit cero, tenemos que presentar un programa que valide eso", agregó.