Uno por uno: quiénes serán los miembros del gabinete económico de Javier Milei

Aunque aún no se conoce el nombre del futuro ministro de Economía, el presidente electo Javier Milei, ya dio a conocer los nombres de quienes estarán al frente de diferentes áreas claves en la estructura del gabinete económico.

Quien estaría a cargo de la Jefatura de Gabinete sería Nicolás Posse, un ingeniero industrial que reportó a la Corporación América de Eduardo Eurnekian, usina de buena parte de los nombres que acompañarán a Milei. En estos días es el responsable de conversar con el FMI sobre la agenda que se viene.

Dentro de lo que es estrictamente el equipo económico, la figura más importante hasta el momento es la de Emilio Ocampo, quien estará al frente del organismo más despreciado por el nuevo presidente, el Banco Central. El objetivo central de este docente e investigador de la historia financiera será el de "sanear" la entidad para finalmente liquidarla cuando se dolarice la economía.

Emilio Ocampo. Archivo MDZ

Otro de los apuntados es Guillermo Ferraro, ex director de KPMG Argentina, quien estará a cargo del área de infraestructura. Será el responsable de frenar toda la obra pública, tal como aseguró Milei, y redirigir todos los esfuerzos sobre proyectos de infraestructura al sector privado.

Guillermo Ferraro. archivo MDZ

Todo indica que Eduardo Rodríguez Chirillo será el secretario de Energía. Es un abogado que vive en España y comanda el equipo de asesores energéticos de Milei. Comparte la visión de los ex funcionarios y secretarios del área que actuaron en los gobierno de Menem y Macri, como Carlos Manuel Bustos, Daniel Montamat y Emilio Apud, entre otros.

Para dirigir YPF el elegido es, Horacio Marín, actual presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol, la empresa subsidiaria de Techint, Tendrá la tarea de valorizar la empresa, según palabras del presidente electo, para privatizarla.

Fernando Vilella, consultor en el área de Bioeonomía y director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), tendrá a su cargo el área de Agricultura. Aquí el principal desafío será el de desarmar el sistema impositivo vigente, fundamentalmente las retenciones a las exportaciones.

Aunque aún no está confirmado, se menciona al abogado de la UCA y especialista en minería, ambiente y negocios sustentables que actualmente trabaja en el estudio Bruchou & Funes de Rioja, Sergio Arbeleche, como el próximo responsable del área de Minería.

El ministro de Economía y los economistas de Milei

El nombre del ministro de Economía es aún una incógnita, aunque el presidente electo dice que ya tiene el nombre. Para ese cargo suenan varios nombres. Uno de ellos es el de Federico Sturzenegger, ex diputado y ex presidente del Banco Central,

Otro de los señalados sería Luis Toto Caputo, ex ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de la gestión de Mauricio Macri.

También suena el de Daniel Reidel, ex vicepresidente del BCRA durante la gestión de Sturzenegger.

Más allá de los funcionarios, hay un grupo de economistas que no necesariamente tienen destino de Gabinete, pero que parte del grupo de asesores estratégicos que tiene el nuevo presidente a su lado. Ellos son:

Carlos Rodríguez, investigador de la Universidad del CEMA y ex secretario de Política Económica de Carlos Menem, el ex presidente del Banco Central y ministro de Economía, Roque Fernández y el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Darío Epstein, uno de las personas claves del proceso de privatizaciones de empresas la década del 90.