BlackRock aguantó la gestión de Alberto Fernández y ahora recoge los beneficios

El fondo BlackRock, que desde hace cuatro años reniega de su permanencia en el país como uno de los principales inversores externos, tuvo ayer probablemente su mejor jornada en décadas. Y, quizás, sus mejores días. Y a nivel mundial, no sólo local.

La explosión alcista de las posiciones de papeles argentinos en Wall Street, tuvieron el lunes una jornada histórica, algo que se está replicando luego del feriado en Buenos Aires. El fondo que lidió durante todos estos cuatro años con el gobierno "fernandista", no se desprendió en estos tiempos de ninguna posición financiera local y mantuvo sus acciones y bonos argentinos a la espera de nuevos tiempos. Y, aparentemente, su paciencia estaría dando frutos.

Sólo en una jornada y en una sola acción, ganó 40% en divisas en sus posiciones de YPF. Y casi un 20% en su mix de títulos públicos renegociados en agosto de 2020 durante la gestión de Martín Guzmán y donde la gente del fondo que creó y maneja Larry Fink actuó como el discutidor más duro. Lo notable es que, pese a las críticas a la gestión de Alberto Fernández y sus sucesivos ministros de economía, la casa de inversiones sostuvo su apuesta.

Larry Fink, titular del fondo BlackRock y cultor de una estrategia muy dura contra la Argentina.

El propio BlackRock lo había anunciado a comienzos de 2023, sin desprenderse de ninguna posición financiera local dentro de sus apuestas en la economía real. Incluso, al analizar cuáles son esas inversiones del principal fondo a nivel mundial, la decisión de permanecer en sus activos argentinos había sido ya una buena opción en el 2022, año en que muchas de las acciones de compañías elegidas históricamente como opciones de inversión, las ganancias reales de BlackRock superaron largamente la media local, y alcanzaron el 30% en dólares.

El fondo buitre, que tiene más activos financieros que muchos países desarrollados (incrementados en tiempos de pandemia a base de buenas elecciones), cerró su 2022 en la Argentina casi sin bonos ni letras (ni en dólares ni en pesos), ya que mantiene posiciones residuales luego de haber participado del canje de deuda de 2020, pero con sus apuestas incólumes y exitosas en empresas vinculadas a las diferentes industrias y al sistema financiero argentino.

Pragmatismo a ultranza

Sin mayores rencores luego de haber protestado (con razón) durante el canje de 2020 organizado por Martín Guzmán, el fondo de Larry Fink parece confiado ahora en el largo plazo local, y lo que el país proponga para 2023 y el gobierno que suceda al de Alberto Fernández. Ésta es al menos la información con la que cuenta en Buenos Aires parte del equipo económico de Sergio Massa, y que surge de la información que otro fondo de inversión colega le confirmó al Ministerio de Economía.

BlackRock, se sabe, mantiene en sus carteras gran parte de los bonos recibidos en el programa de reestructuración de deuda encabezado por Guzmán, que hoy, y pese a una mejora desde que llegó Massa al Palacio de Hacienda, navegan en una cotización casi de default, con un valor promedio de aproximadamente un 37% cuando el Valor Presente Neto (VPN) de corte fue de 54,8%.

Javier Milei, presidente electo y hombre que seduce a los mercados locales y globales.

El mensaje de cierta paz hacia Buenos Aires había sido llevado en agosto, luego de la reunión que en Wall Street mantuvieron Juan Nápoli y Darío Epstein (los dos enviados de Javier Milei para tranquilizar mercados luego de las PASO) por Pablo Goldberg, un compatriota, master de la Universidad Di Tella, que detenta el cargo de Head of Research and Portfolio Manager for BlackRock’s Emerging Market Debt Team, lo que lo convierte en una persona con un doble valor agregado en la organización.

Es experto en mercados emergentes y especialista en deuda, con el ADN de haber convivido con las crisis locales. El fondo le dio la tarea de seguir el complicadísimo caso argentino, teniendo en cuenta que sólo un criollo de ley puede entender qué es lo que sucede en el mercado local.

Inversiones productivas

BlackRock parece no estar disconforme con el resto de sus posesiones. O al menos no redujo su presencia en la economía real argentina en todos los años del actual oficialismo en el poder. Tampoco dio señales de descontento con sus tenencias en empresas de varios sectores industriales y servicios clave. Incluso en algunos, como YPF, dio señales de satisfacción en las últimas reuniones de accionistas, luego del dato clave de una rentabilidad total este año de más de 130% en pesos (un 40% real contra inflación). BlackRock invierte en acciones de las principales empresas que cotizan, tanto en el panel de la Bolsa local como en Nueva York.

El fondo de Fink aceptó la reestructuración que organizó a comienzos de la gestión de Alberto Fernández el expresidente de la petrolera Guillermo Nielsen, así como una porción importante de las acciones de la petrolera. BlackRock pose el 5,67% del paquete, con 9,77 millones de acciones en su poder.

BlackRock tiene además una presencia importante como socio de la Argentina en la economía real. No solo por su intervención como accionista de multinacionales de fuerte presencia local como Coca-Cola, Bayer, Apple, Microsoft, Telefónica o Procter & Gamble (entre otras), sino como propietario de acciones de varias de las empresas más importantes del mercado como Mercado Libre, Tenaris, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro, la mayor parte de ellas empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Nueva York.