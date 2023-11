Taylor Swift, una estrella que mueve millones y el ejemplo que deja en Argentina

La llegada de Taylor Swift conmocionó al país entero y ella, sorprendida con el público argentino, prometió volver pronto. Pero no se preocupen, que en esta columna no quiero hablarles de los shows que brindó Swift en Argentina, o de los que va a brindar en Brasil, Japón, Australia o Singapur, que son las próximas paradas que hará “The Eras Tour”, sino analizar algunos puntos clave para una artista de su talla.

No quedan dudas de que Taylor Swift es actualmente una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial. Los números de sus canciones son asombrosos y la joven artista está superando todas las expectativas. Todo esto, por supuesto, repercute directamente en el plano económico: Taylor Swift se ha convertido en una de las pocas cantantes en el mundo en alcanzar el estatus de billonaria, según lo ha certificado la prestigiosa publicación económica Bloomberg. En ese sentido, se estima

que el patrimonio actual de Swift -que sigue creciendo día a día- ya supera los 1.000 millones de dólares.

La importancia de planificar

Una vez más, nos enfrentamos al caso de una artista de fama mundial, con una carrera en ascenso, que no para de facturar. Ante este escenario, la pregunta que me hago -y que espero que ella pudiera responder afirmativamente- es si está planificando correctamente su patrimonio. Confieso que en este caso me siento esperanzado, máxime teniendo en cuenta que el padre de la cantante, Scott Swift, es un asesor financiero y empresario sumamente exitoso. Entre otras cosas, fundó “The Swift Group”, una empresa de consultoría financiera que luego vendió a Merrill Lynch, que a su vez forma parte del Bank of América, que es el segundo banco más grande del mundo.

Asesoramiento en materia de decisiones financieras y de inversión. Foto: MDZ.

En este sentido, cuando hablo de planificación patrimonial para artistas y/o deportistas de élite, como es el caso del nuevo novio de Taylor, en general me refiero a lo siguiente:

Una correcta representación del artista en general (manejo de su carrera profesional, negociación de contratos profesionales, etc.).

Manejo de la imagen del artista (búsqueda de sponsors, manejo de redes sociales, apariciones públicas y demás).

Asesoramiento en materia de decisiones financieras y de inversión.

Planificación del retiro y del futuro post-profesional.

del retiro y del futuro post-profesional. Protección de los activos y ganancias que se van generando durante la carrera profesional (protección de la marca personal, protección de ahorros, optimización fiscal).

Planificación sucesoria y también para una eventual situación de incapacidad o vulnerabilidad.

De todas estas tareas u objetivos para tener en cuenta, claramente el más importante debería ser el último, sobre todo para una artista que ya alcanzó el éxito. En la práctica, lamentablemente, muchas veces sucede todo lo contrario. Por eso, siempre insisto en que nunca es tarde para obtener una buena educación financiera -aunque no sea formal-.

Es fundamental considerar las leyes impositivas vigentes en cada país en el que realicen sus actividades profesionales y, por supuesto, elegir la residencia fiscal que tendrá el artista a lo largo de la etapa de generación de mayores ingresos. Por otra parte, siempre que sea posible, debe considerarse con mucha seriedad el establecimiento de un trust, al cual no pueden tener control ni acceso directo y destinar a este una parte relevante de los ingresos.

Por último, en el caso de querer ceder la imagen a una estructura fiduciaria, es recomendable hacerlo al comienzo de la carrera del artista o deportista, a valor de mercado, a una estructura que no controlen y que tenga substancia. Estas son solo algunas de las principales cuestiones para tener en cuenta para la planificación patrimonial de artistas o deportistas de élite, pero como digo siempre, lo recomendable es tener un asesoramiento serio y responsable, que asegure la toma de buenas decisiones; y evitar los conflictos de interés con managers y representantes.

Martín A. Litwak.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.

@MartinLitwak