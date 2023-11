Expectativas empresarias: orden de la macro, medidas claras y un discurso pacificador

Desde distintas cámaras empresarias argentinas comunicaron su satisfacción con relación al proceso eleccionario realizado el domingo en el sentido del ejercicio de la democracia. Muchos felicitaron al ganador Javier Milei al tiempo que aprovecharon a realizar algunos pedidos concretos que esperan que el futuro presidente realice y cumpla en función de lo prometido.

Entre los pedidos comunes se destaca el ordenamiento de la macroeconomía con señales claras. El desbarajuste en la balanza comercial, las dificultades para exportar e importar son algunas de las temáticas que se repiten entre los empresarios. Nadie espera que la transición sea sencilla y allí están las mayores dudas de los empresarios que esperan pautas concretas y temen las dificultades que en el inicio planteará un sinceramiento de precios, como ha planteado Milei.

En general, nadie hizo alusión a la dolarización aunque algunos pidieron cuidar la moneda argentina. Por otro lado, se destacó el tono no revanchista del primer discurso del presidente electo, que durante la mañana del lunes se relativizó un poco. Es que, para los privados es clara la importancia de un contexto social pacificado que facilite la aplicación de las medidas y el trabajo de cada día. Para ello –y entre otros- un punto clave es que la inflación no se dispare debido al impacto que esta tiene no solo en el bolsillo de todos sino también en el ánimo.

Tranquilidad, menos regulación y pedidos de reformas

Desde la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), al tiempo que felicitaron al presidente electo y celebraron el ejercicio de la democracia, expresaron la "necesidad de que el nuevo presidente dé certezas a los pequeños y medianos empresarios que apuestan e invierten en el país". En este marco, el presidente de CAME, Alfredo González, recordó que el 75% de la facturación de las pymes depende de lo que compran los argentinos y, por eso, solicitó señales claras y positivas para fortalecer y recrear una dinámica positiva en el mercado interno.

El 75% de las pymes dependen del mercado interno, advirtieron desde CAME

En este sentido, Marcos Meloni, empresario del rubro textil, expresó cierta preocupación debido a que, en función de los dichos en campaña del Milei, "nunca nombró a las pymes", que son la base de la producción nacional y las principales dadoras de trabajo. Agregó que esperan poder reunirse con el presidente electo –algo que no lograron en la previa- para conocer de primera mano sus políticas con el fin de que se abran más empresas y no se cierren, como sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, socio de Javier Milei.

Por su parte, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), expresó que mientras aguarda los anuncios y primeras medidas de Javier Milei, le recordó al presidente electo que "necesitamos tranquilidad para producir y de esta manera generar la confianza que todos necesitamos para llevar adelante nuestra vida y trabajo diario". Además, los productores asociados en Coninagro solicitaron regulaciones más simples, reforma tributaria e incentivos a la agroindustria con reglas claras y de largo plazo.

Desde el sector industrial, Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) que depende de la UIA, valoró la moderación conceptual y de forma del primer de la forma del primer discurso de Milei. En este marco, agregó que faltan precisiones sobre las medidas que en principio deberían tener cierta razonabilidad y, sin prender fuego nada, terminar con la actual economía híper regulada que ha causado diversos desequilibrios y problemáticas.

Desde la Cámara y la Federación Argentina de Supermercadistas (CAS y FASA, respectivamente) felicitaron al presidente electo y desearon la pronta recuperación de la economía nacional así como una baja de la inflación. Entre otros puntos, pidieron "libre competencia y descartar los inútiles controles de precios". Desde este sector también se solicitó un "manejo responsable nuestra moneda y de los recursos del Estado".

Reglas claras y la posibilidad de exportar

Para Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), observó que existen posibilidades enormes de todo lo que puede sumar al país el sector agrícola en general. "Hay una oportunidad histórica de hacer políticas de largo plazo y nosotros vamos a hacer todo lo necesario para acompañar y sugerir lo que pensamos puede ser mejor para las economías regionales", destacó Ruggeri. Los empresarios solicitan que se equilibre la balanza comercial y poder exportar

Con un tono similar, el Foro de Convergencia Empresarial se puso a disposición del presidente electo para aportar la mejor en la inversión del sector privado y la generación de empleo genuino en el sector formal de la economía. El comunicado del Foro expresó que estos son puntos necesarios para reducir la pobreza y que todo debe hacerse con "reglas claras" y el "respeto por la Constitución Nacional".

Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) destacó qué muchos pequeños comerciantes y empresarios están esperanzados debido a que apuestan por mejorar el valor de sus productos y poder salir a exportar. Stortini advirtió, no obstante, que existe temor entre los privados sobre cómo impactarán los cambios y qué pasará con la economía en los próximos meses.

En este sentido, Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, coincidió en la posibilidad de crecimiento que promete una liberación de las exportaciones e importaciones debido a que las dificultades que hoy presenta este punto. "En la actualidad estamos en una situación delicada en este punto y la vitivinicultura ha demostrado que puede tener una balanza comercial positiva y así mejorar el aporte a la economía", destacó Bressia.