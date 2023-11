En qué estado está el Banco Central que Javier Milei quiere eliminar

La eliminación del Banco Central es una de las ideas centrales de la propuesta económica del presidente electo Javier Milei. No obstante, realizar semejante acción no será sencilla. Hasta hay quienes aseguran que para hacerlo habría que modificar primero la Constitución Nacional, pero desde un punto de vista operativo, la Argentina deberá primero ordenar su política monetaria y, sobre todo, las cuentas del organismo.

La realidad del Banco Central actual, según estima la consultoría Romano Group, es que cuenta con reservas internacionales netas en niveles de u$s -10.200 millones, es decir, que ha utilizado fondos que no debieran haberse tocado para mantener la rueda de la política monetaria. Señalan que, no obstante, la "disponibilidad" de dólares del BCRA asciende a u$s 5.800 millones, a los que habría que sumarle 11.700 millones en yuanes y 3.900 millones en oro. En total, según ese informe realizado en base a datos del propio organismo, las reservas brutas estaban el 10 de noviembre pasado en US$ 21.500 millones.

El BCRA tiene reservas netas negativas por US$ 10.200 millones

Los pasivos, en tanto, suman US$ 31.700 millones, compuestos de US$ 18.200 millones del swap con China, US$ 8600 millones en encajes, US$ 3100 por préstamos de organismos internacionales y U$S 1800 millones por los SEDESA.

La bomba de las leliqs

A esta delicada situación, hay que sumarle el pasivo en pesos generado por las Leliq que suman alrededor de $ 14 billones, es decir, alrededor de u$s40.000 millones a valor oficial. Esto duplica el total de las reservas de u$s 21.167 millones. Estos instrumentos de deuda sólo están disponibles para los bancos y tienen un rendimiento del 133%, lo que genera al Banco Central un pasivo de $ 2 billones mensuales.

Milei ya adelantó que solucionar este problema será el primer objetivo financiero de este gobierno y que lo harán mediante una ingeniería financiera de la que no dio detalles.