Impuestos a los combustibles: la medida de Guzmán que copió Sergio Massa

A sólo 18 días de la segunda vuelta electoral, que determinará el nombre de quien ocupará la Casa Rosada por los próximos cuatro años, el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, anunció este miércoles que el Gobierno suspendía la aplicación de la actualización trimestral de dos impuestos que se aplican a las naftas y al gasoil.

Fue en el marco de la crisis desatada en el mercado por la falta de combustibles en los surtidores en todo el país desde la semana pasada que, en rigor, ya se fue normalizando en el Área Metropolitana Buenos Aires, aunque las distorsiones en el mercado son tan grandes que el tema está lejos de solucionarse en todo el país.

En tono de campaña y tras asegurar que el Gobierno iba a "defender el bolsillo de los argentinos", Massa destacó: "En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido".

Mirá el video con el anuncio del ministro Sergio Massa

Pisar los precios

Pero el dato clave es que no se trata de una medida nueva, sino que, por el contrario, ya lleva nueve trimestres consecutivos sin ser aplicada. En concreto, los dos últimos trimestres de 2021 no se aplicaron las actualizaciones establecidas por el decreto reglamentario 501 de 2018, de la ley 23.966 que rige en la materia. Fue una medida que tomó el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, con el fin de evitar un traslado a precios y que meta presión a una inflación que ya venía en ascenso.

Tampoco se aplicó durante todo el 2022, metiendo en el freezer las cuatro actualizaciones del año, a las que se suman el primero, segundo y ahora el tercer trimestre de 2023, que debía entrar en vigencia el 1 de noviembre.

El exministro Martín Guzmán resolvió congelar las actualizaciones de los impuestos a los combustibles y acumuló un atraso importante durante su gestión.

Según el artículo 7° del decreto 501/2018, "la Administración Federal de Ingresos Públicos actualizará los mencionados montos (de impuesto (ICL e IDC) en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, considerando, en cada caso, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se efectúa".

Además, aclara que "el monto actualizado surtirá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la actualización, inclusive".

De esta manera, el Estado resigna recursos en función de mantener a controlada la suba de combustibles, que este miércoles se tradujo en aumentos de entre 5 y 10% en todas las petroleras (YPF, Shell, Axion, Puma).

No está claro cómo seguirá el tema de los impuestos a los combustibles, pero lo cierto es que el atraso que lleva la actualización de los tributos impide una aplicación inmediata o total, bajo riesgo de que los precios en surtidor se disparen. Otra brasa caliente para la próxima administración nacional que asuma el 10 de diciembre.

A cuánto se iría la nafta

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que la última vez que se aplicó el ajuste fue correspondiente al primer y segundo trimestre de 2021 y alcanzó el 25,32% a partir de octubre de 2022.

Es un aumento que parece importante pero mínimo en comparación al atraso que se registra ahora. Con ocho trimestres pendientes de actualización, que debían aplicarse a partir de este miércoles, el salto sería en los precios en surtidor sería muy importante, teniendo en cuenta que los impuestos se trasladan a precios y no son absorbidos por las petroleras.

"Ese aumento potencial, que se debía aplicar a partir del miércoles 1 de noviembre de 2023, iba a ser del 223,48% y se ha vuelto a suspender y postergar", explicó Domínguez.

Según el detalle del tributarista, los precios de las naftas hasta 92 RON (súper), más de ese límite (premium) y virgen deberían subir $61,818 por litro, con un fuerte impacto del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que hoy tributan $26,064 por litro pero que con la actualización se iría a $84,313.

En el caso del Impuesto al Dióxido de Carbono, en la actualidad el tributo es de $1,597 por litro, y con la actualización llegaría a $5,166 por litro.