El duro comunicado de estacioneros ante la falta de nafta

Las estaciones de servicio del país alertaron por la profundización de la falta de combustible de "todas las petroleras". La Confederación y Federaciones, Asociaciones y Cámaras representativas del sector publicaron un comunicado conjunto en el que plantean que "lo que se inició con quiebres dispersos de stock en regiones o zonas puntuales, se ha ido generalizando rápidamente con mayor intensidad a todos los productos, a lo largo y lo ancho del país, generando zozobra en nuestra actividad y complicaciones a los consumidores".

Desde hace días, distintas organizaciones -como las entidades rurales- y ciudadanos de todo el país, denuncian el desabastecimiento en estaciones de servicio de todo el país.

Señalaron que las empresas que operan las bocas de expendió no solo no son responsables, sino que no tienen ninguna injerencia por la "falta de una adecuada provisión de combustibles".

"Nuestra actividad consiste en poner a disposición de los clientes, la totalidad del volumen en nuestros establecimientos, viéndonos ahora imposibilitados de disponer de las cantidades necesarias por factores totalmente ajenos a nosotros. Ello pone en jaque la supervivencia de nuestros negocios y hace que los consumidores deban trasladarse entre distintas estaciones de servicio para lograr abastecerse del combustible necesario", advirtieron.

Finalmente, reclamaron al Gobierno nacional "arbitrar las medidas conducentes a regularizar la situación planteada, adoptando todos los medios a su alcance, que permitan a las petroleras regularizar el abastecimiento de las estaciones de servicio".