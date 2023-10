El Banco Central sigue aspirando dólares, pero a cuentagotas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la primera rueda de la semana con compras netas por 3 millones de dólares, de manera que ya suman 35 jornadas consecutivas con resultado intradiario positivo.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 314,926 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico US$ 81 millones y en el Rofex US$ 554 millones.

En una jornada en la que el dólar paralelo se mantuvo estable en $795 para la compra y $800 para la venta, con una leve baja de dos pesos durante gran parte de la rueda, el dólar mayorista cerró a $ 349,05 en la punta compradora y $350,05 por unidad en la vendedora, diez centavos arriba del cierre del viernes pasado.

Por su parte, en los dólares financieros, el Contado con Liqui, el dólar legal que utilizan las empresas, terminó la jornada en $682,55 para la compra y $785,15.

Además, el dólar MEP o Bolsa quedó en $709,91 y $710,34. El dólar MEP es un dólar lícito, que es cada vez más usado por los particulares, en un escenario en el que el cepo cambiario sigue vigente, y el blue trepó a niveles del $800 por unidad.