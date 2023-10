El Banco Central volvió a sumar dólares después siete ruedas en rojo

El Banco Central volvió a comprar dólares luego de siete jornadas consecutivas de ventas en el Mercado Único de Cambios. En la jornada culminó con un saldo positivo de U$S 58 millones. De esta forma acumula ventas en el mes de octubre por U$S 810 millones.

En el mercado mayorista, el dólar cotizó en $ 349,95, con una mínima baja respecto de su última cotización, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 346,14 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) por US$ 639,07 millones y el mercado de futuros Rofex por U$S 1658 millones.

Mientras tanto, el tipo de cambio minorista cerró a $365,5 en el Banco Nación; el denominado dólar blue o informal tuvo una jornada con una nueva caída del 0,5% y cerró a $900 por unidad, aunque en el mercado se generó cierta confusión dado que en algunos portales de noticias y financieras anunciaban una cotización cercana y aún superior a los $1000. La elección presidencial cercana, evidentemente, operó en el juego financiero.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el segmento bursátil, en tanto, las cotizaciones son más claras y marcaron un comportamiento mixto. El dólar contado con liquidación (CCL) bajó 0,1% y cotizó a $951 al cierre; mientras que el MEP aumentó 0,4% y cerró a $888, en el tramo final de la rueda.

Las reservas del Banco Central, en tanto, sumó la jornada del miércoles U$S 24.797 millones, con una caída respecto de la jornada anterior de U$S 200 millones