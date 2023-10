Desde Fecovita aseguran que no hay sustento para el pedido de quiebra

El secretario de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), Marcelo Federici, denunció que la firma cooperativa enfrenta un pedido de quiebra sin “sustento alguno” por parte de una empresa de capitales españoles con sede en Bratislava, la capital de Eslovaquia, a partir de la presentación ante la justicia de un reclamo por una presunta deuda millonaria.



Fecovita es una entidad de segundo grado que está integrada por 29 cooperativas de primer grado que reúnen a 5.000 pequeños y medianos productores de uva de Mendoza que se encuentra entre los 10 principales grupos vitivinícolas del mundo, produce 270 millones de litros de vino fraccionado al año, con más de 25 mil hectáreas de viñedos y 54 bodegas.



"Nos están extorsionando", dijo Federici a Télam, al hacer referencia a la causa judicial iniciada por la firma Iberte que encabeza el español Juan José Retamero, de la que forman parte también dirigentes locales.





"Primero comenzaron a extorsionarnos -remarcó Federici-, visitando a todos los bancos con los que trabajamos, a todas las cooperativas que conforman Fecovita y a organismos del Estado, con el argumento que teníamos una deuda millonaria con ellos y por esto nos habían pedido la quiebra".



Acerca de cómo comenzó la relación conflictiva con esta empresa con sede en Bratislava, el dirigente cooperativo relató que "a principios de 2021 Fecovita y la eslovaca Iberte conformamos una sociedad llamada Exportadora Vitivinícola S.A. (Evisa), con el objetivo de exportar vino y mosto a Europa del Este".



"Para eso -agregó- íbamos a aprovechar los supuestos contactos de Iberte en esos mercados y el abastecimiento constante de producto por parte de Fecovita, pero al poco tiempo comenzaron los desencuentros, porque en vez de ampliar nuestros mercados, Iberte comenzó a ofrecer productos a nuestra cartera de clientes".



"En mayo de 2022 Fecovita salió de la sociedad, de mutuo acuerdo, pero restaba ponernos de acuerdo en la finalización de relaciones comerciales, ya que habíamos entregado producto y no habíamos recibido el dinero por las ventas", puntualizó Federici.



"A mediados del 2022 dejaron de ingresar las divisas y Fecovita decidió seguir abasteciendo a los eslovacos con la intención de comenzar a recibir los pagos. Esto no sucedió y en diciembre del 2022, se dejó de enviar producto", apuntó el cooperativista.



En relación al monto de la deuda que Fecovita le reclama a Iberte, y por la que la entidad cooperativa la demandó, el dirigente cooperativo dijo que la cifra ronda los "15 millones de dólares".



Por el lado de Iberte, la causa iniciada en la justicia consistió en un pedido de quiebra contra Fecovita, por incumplimiento de contrato, el reclamo de un resarcimiento de 30 millones de dólares y una denuncia por la presunta presentación de balances falsos, entre otras cuestiones.



Respecto a esta presentación, Federici explicó que "la jueza Gloria Cortez (a cargo del Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza) rechazó el pedido de quiebra hace 15 días, pero estuvimos 5 meses esperando un fallo que no debería haber demorado más de 6 semanas".



"Para pedir la quiebra -agregó- tienen que darse dos condiciones: deuda exigible y cesación de pagos. No cumplimos con ninguna de las dos. Por otro lado, en un primer momento el pedido de quiebra se hizo por 30 millones de dólares y al momento de pagar las costas, lo bajaron a 3. ¡Muy raro!".



Por último, sobre la denuncia presentada por Iberte contra los directivos de Fecovita por la existencia de falsos balances, Federici dijo que "nos hemos puesto a disposición de la justicia para lo que se nos solicite", a la vez que informó "que nuestros balances 2021 y 2022 son totalmente verídicos, como los más de 40 balances anteriores, y además fueron auditados por la prestigiosa firma internacional Lisicki & Litvin".