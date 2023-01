China envió US$ 212 millones para las represas de Santa Cruz

China reanudó, después de cinco años, la financiación para la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, sobre el río Santa Cruz.

La ministra de energía, Flavia Royón, confirmó que los bancos chinos transfirieron al Banco Central de la Argentina US$ 212 millones que se suman al desembolso de US$ 287 millones de los últimos días de 2022. Así completaron US$ 500 millones para continuar la obra.

En su cuenta de Twiter, la funcionaria señaló que "esto garantiza la continuidad de 3000 puestos de trabajo, 5.000 GWh/año de Energía Competitiva, equivalente al consumo de 1.100.000 hogares y con un componente nacional del 75%".

Según la agencia estatal Télam, la demora en el flujo de fondos se destrabó a mediados de noviembre en la reunión del presidente Alberto Fernández y su par chino, Xi Jinping, en el encuentro realizado en la isla de Bali, en el marco de la Cumbre del G20 de la que también participó el ministro de Economía, Sergio Massa.



El aporte estará destinado a la prosecución de las obras que se llevan adelante la estatal Enarsa en la Unión Transitoria de Empresas (UTE), compuesta por la china Gezhouba y las argentinas Eling Energía e Hidrocuyo. El financiamiento lo realizan el consorcio integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.

El complejo hidroeléctrico, ubicado en la provincia de Santa Cruz, tendrá una potencia instalada de 1.310 MW, de los cuales corresponden 360 MW a la central Cepernic y 950 MW a la Presidente Néstor Kirchner. Una vez en marcha, las represas permitirán un ahorro anual de US$ 1.500 millones por sustitución de importación de combustibles líquidos.



El proyecto contempla la construcción de una línea de Extra Alta Tensión de 170 kilómetros de extensión que conectará las represas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). En términos generales, la megaobra generará 6.000 nuevos puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos.



A comienzos de diciembre llegó al país, provenientes de China, la primera de las tres turbinas tipo Kaplan que potenciarán la Central Hidroeléctrica Cepernic, y que se estima podrá estar en funcionamiento entre fines de 2024 y comienzos de 2025, en tanto que la totalidad de la obra estaría operativa hacia 2028.